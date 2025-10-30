Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, vi sveglierete con la voglia di cambiare. Nuove strategie in amore o sul lavoro: l’importante è non forzare i tempi. Arriva una notizia che sblocca un dubbio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un piccolo malinteso si risolve con calma e diplomazia. In serata, un messaggio o una telefonata vi scalderanno il cuore. Favoriti i rapporti familiari.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete brillanti e comunicativi. Ideale per chi deve convincere, proporre, parlare. L’amore è vivace, ma un po’ instabile: non giocate troppo con il fuoco.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi invita al relax. Dopo giornate intense, serve silenzio e tenerezza. In amore tutto più sereno, ma evitate di rivangare il passato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 ottobre 2025), una giornata forte per i nati del segno: intuizioni vincenti e fascino irresistibile. Le stelle parlano di una conferma importante sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche o economiche. In amore serve un po’ più di leggerezza: non analizzate tutto. La serata promette calma.

Bilancia

Cari Bilancia, un cambio d’umore improvviso, ma nulla di grave. Cercate armonia nei piccoli gesti. Possibile un contatto del passato che riaccende un’emozione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, domani sarete determinati e intensi. Bene il lavoro, dove potete ottenere molto. In amore, chi vi sottovaluta potrebbe pentirsene presto.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna vi spinge verso nuove esperienze: viaggiate, cambiate prospettiva, osate. Una proposta interessante apre strade nuove.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avrete bisogno di concentrazione: troppi impegni vi mettono pressione. In serata, però, arriva una sorpresa affettuosa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 ottobre 2025), la fantasia vi guiderà lontano. Non temete di dire ciò che pensate: qualcuno vi ascolta con attenzione. Buone vibrazioni nel campo sentimentale.

Pesci

Cari Pesci, una giornata di riflessione e dolcezza. Vi sentite più sensibili del solito, ma è un vantaggio: capite tutto, anche ciò che non viene detto.