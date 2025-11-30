Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 30 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, anche quella di oggi sarà una giornata passionale, ma evitate discussioni inutili. Le coppie potrebbero riscoprire vecchie complicità, i single potrebbero essere attratti da persone con carisma

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottime intuizioni creative in queste ore di fine novembre. Fate attenzione a scadenze e dettagli. Collaborazioni promettono soddisfazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro coraggio e la vostra determinazione saranno al massimo: sfruttate questa energia per affrontare progetti che richiedono decisione. Piccoli imprevisti non vi fermeranno, anzi stimoleranno la vostra creatività. Le relazioni risentono della vostra vivacità, favorendo dialoghi chiari e sinceri.

Cancro

Cari Cancro, la giornata invita alla calma e alla riflessione. Piccoli gesti di affetto e attenzione nelle relazioni porteranno grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e la pazienza ripagano ogni sforzo, mentre nuove opportunità si presentano con discrezione.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 novembre 2025), la curiosità è la vostra guida: incontri stimolanti e informazioni interessanti aprono nuove prospettive. Evitate distrazioni inutili, ma non temete di lasciarvi sorprendere da novità che cambiano il vostro punto di vista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, emozioni intense e intuizioni profonde vi accompagneranno anche oggi, 30 novembre. Ascoltate il cuore e concedetevi momenti di riflessione. Relazioni e affetti si rafforzano. Piccoli gesti gentili saranno apprezzati più di quanto immaginate.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra energia e il vostro fascino naturale saranno anche oggi in primo piano: sfruttateli per avanzare nei vostri progetti e attirare persone che vi supportano. È un momento favorevole per mettervi in gioco, con entusiasmo ma senza superficialità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dettagli e precisione saranno determinanti: chiudere vecchie questioni vi darà leggerezza. Evitate di essere troppo critici con voi stesso o con gli altri.

Sagittario

Cari Sagittario, le relazioni prendono armonia e chiarezza in queste ore di fine novembre. Dialoghi sinceri risolvono malintesi e rafforzano legami importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, intuito e passione sono potenti in queste ore: seguite ciò che sentite giusto, anche se sembra rischioso. Le emozioni intense guidano decisioni importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 novembre 2025), spirito d’avventura e movimento caratterizzano la giornata. Incontri stimolanti e stimoli nuovi aprono la mente. Evitate di essere impulsivi.

Pesci

Cari Pesci, la disciplina e la costanza saranno premiate. È un buon momento per completare progetti e ottenere riconoscimenti, ma non trascurate la vostra energia emotiva.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 29 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 28 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca