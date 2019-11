Oroscopo Branko oggi 30 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, novembre si conclude con qualche difficoltà per il vostro segno, ma da lunedì, con l’arrivo di dicembre, cambia il quadro astrale e sarà più favorevole. Giove, in particolare, vi permetterà di affrontare con spirito costruttivo e la giusta diplomazia eventuali polemiche. In amore siete molto gelosi, soprattutto per quanto riguarda storie nate da poco. D’altro canto siete capaci di amare come nessun altro.

Toro

Cari amici del Toro, una giornata in cui avrete mille pensieri per la testa, idee, progetti e cose da realizzare. Nulla può fermarvi e anche se siamo in pieno weekend, non riuscite proprio a stare fermi. Ottime intuizioni anche per quanto riguarda gli affari. Venere vi sorride per quanto riguarda l’amore, ma protegge anche la famiglia e le amicizie.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko potreste dover affrontare qualche bega legale a causa di Giove in Sagittario. Tutte le altre stelle però sono favorevoli, quindi si prevede in generale una giornata piuttosto positiva. Ottimo successo in tutti i campi e maggiori guadagni in arrivo. Attenti però a non trascurare l’amore e il partner per il lavoro.

Cancro

Cari amici del Cancro, nel lavoro attenzione perché qualche collega o superiore, invidioso per il vostro talento, potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote. Siate furbi e dimostrate quanto valete con umiltà. Curate la vostra salute, perché potreste dover fare i conti con qualche acciacco o malanno di stagione.

Leone

Cari Leone, ottime prospettive per quanto riguarda il lavoro e gli affari: se dovete prendere delle decisioni importanti, non rimandate all’infinito, ma affidatevi maggiormente al vostro intuito. Cercate di farlo subito, entro oggi, perché da domani, con il nuovo mese, la Luna passerà in Acquario, e non sarete in grande forma. Chi vi ama, però, vi sta sempre accanto.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko si chiude un mese di novembre piuttosto positivo, grazie all’influenza positiva della Luna. Urano vi rende particolarmente ambiziosi e vogliosi di scoprire il mondo: approfittatene per viaggiare o cambiare città, soprattutto se siete giovani. Un weekend all’insegna della passione in amore, da trascorrere con il proprio partner.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, sia in amore che nel lavoro non è facile avere a che fare con voi. Il vostro carattere, lo sapete bene, vi spinge ad essere precisini e a pretendere il massimo da voi stessi ma anche da chi vi circonda. Attenti perché inizia un periodo con n quadro astrale tutt’altro che positivo. Evitate di creare discussioni, ma se siete attaccati, reagite. Nei rapporti familiari chiedete maggiore indipendenza.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko questo weekend vede per il vostro segno un quadro astrale davvero positivo, per cui approfittatene e coglietelo al volo. Marte, in particolare, vi regala giorni all’insegna dell’eros e della passione. Approfittatene per stare con il vostro partner, o se siete single potreste decidere di concedervi avventure di una notte. Bene il lavoro grazie alla protezione di Nettuno.

Sagittario

Cari Sagittario, pensate di vivere un periodo poco fortunato, perché i problemi non mancano e le cose non vanno come vorreste. Eppure non tutto è perduto, anzi dovreste imparare ad essere più ottimisti. Dicembre infatti ha un quadro astrale piuttosto fortunato. Si realizzano così nuovi progetti, come un nuovo amore o quella nuova casa tanto desiderata. Chi è in coppia da tempo potrebbe anche pensare a un figlio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vivete una fase cruciale: è l’alba della vostra nuova vita. La Luna congiunta a Venere porta una carica di belle novità mai viste, soprattutto per le donne. Nei rapporti interpersonali, cercate di essere meno duri ed apritevi più agli altri, levando quella corazza che spesso può farvi apparire antipatici. Bene il lavoro e gli affari.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a procedere con grande cautela. Avete progetti ambiziosi in cantiere, ma non abbiate fretta di realizzarli immediatamente, fate un passo alla volta. Approfittatene per fare un po’ di sport o un bel viaggio rilassante, magari in compagnia della vostra anima gemella. Il nuovo mese si apre sotto i migliori auspici, con la Luna nel segno.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in Capricorno vi ha permesso di superare gli ostacoli più difficili. Secondo l’oroscopo di Branko, Venere adesso sarà più razionale, e vi permetterà così di valutare dove e cosa state sbagliando. Non temete di non realizzare i vostri sogni: presto arriveranno grandi soddisfazioni, specie sul lavoro.

