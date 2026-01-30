Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna ti rende inquieto ma anche lucido. Oggi senti il bisogno di chiarire una situazione che va avanti da troppo tempo. In amore evita parole troppo dirette: il cuore degli altri è più fragile di quanto immagini. Bene il lavoro se segui l’intuito.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata rassicurante. La Luna ti protegge e ti invita a rallentare. In amore c’è voglia di stabilità, di piccoli gesti concreti. Sul lavoro meglio non forzare i tempi: ciò che deve arrivare, arriva.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo. Oggi sei brillante ma dispersivo. In amore attenzione a non dire una cosa e pensarne un’altra. Buoni contatti, telefonate importanti, notizie in arrivo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti parla direttamente al cuore. Emozioni forti, ricordi che tornano. In amore è il momento giusto per un gesto dolce, una parola che cura. Sul lavoro segui ciò che senti, non solo ciò che conviene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 gennaio 2026), giornata di energia alterna. Hai voglia di primeggiare ma il cielo ti chiede pazienza. In amore serve ascolto. Non tutto ruota intorno a te oggi, e accettarlo ti renderà più forte.

Vergine

Cari Vergine, senti il bisogno di ordine, dentro e fuori. La Luna ti aiuta a fare chiarezza. In amore meno controllo e più abbandono. Sul lavoro giornata produttiva, soprattutto nel pomeriggio.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo delicato. Le stelle ti chiedono equilibrio emotivo. In amore potresti sentirti indeciso, ma non è il giorno delle scelte definitive. Rimanda, osserva, ascolta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna accende passioni profonde. Oggi nulla è superficiale. In amore o tutto o niente. Attenzione alla gelosia. Bene il lavoro che richiede concentrazione e intuito.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata dinamica. Hai bisogno di movimento, di cambiare aria. In amore c’è voglia di libertà ma qualcuno potrebbe chiederti più presenza. Ottime idee sul lavoro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo serio, ma costruttivo. Oggi raccogli piccoli risultati. In amore sei più disponibile del solito, anche se lo dimostri a modo tuo. Bene le questioni pratiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 gennaio 2026), la Luna ti rende imprevedibile. Oggi hai bisogno di spazio e novità. In amore evita di sparire senza spiegazioni. Sul lavoro intuizioni brillanti, ma da verificare.

Pesci

Cari Pesci, giornata dolce e ispirata. La Luna ti rende sensibile e ricettivo. In amore belle emozioni, anche nostalgiche. Creatività in crescita, segui il sogno ma resta ancorato alla realtà.