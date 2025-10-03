Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte ti accende di energia, ma la Luna suggerisce cautela: oggi puoi ottenere molto se non forzi troppo i tempi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere illumina il cuore: giornata dolce, ideale per ritrovare armonia. Piccoli passi portano grandi risultati.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio danza nel tuo cielo: conversazioni, scambi e idee brillanti si accendono. Usa bene le parole.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti abbraccia: emozioni profonde, incontri che lasciano traccia. Il cuore è protagonista.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), il Sole splende nel tuo segno interiore: carisma al massimo, ma evita eccessi. Una scelta coraggiosa porta luce.

Vergine

Cari Vergine, Saturno ti chiede ordine, ma la Luna offre intuizioni preziose. Oggi equilibrio tra logica e sensibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, il vento cambia: relazioni in primo piano, armonia possibile se non cerchi di compiacere tutti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone risveglia passioni nascoste. Giornata intensa, che invita a guardare oltre le apparenze.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove ti regala entusiasmo: sogni di viaggi, desiderio di libertà. Piccola fortuna nelle decisioni veloci.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e fatica: oggi raccogli un primo frutto di impegno costante. In amore, più tenerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), Urano porta sorprese: novità improvvise, stimoli inattesi. Sii pronto ad accogliere il cambiamento.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno ti rende visionario: creatività altissima, ma non perdere di vista la realtà.