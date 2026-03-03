Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, sentite un fuoco interiore che chiede azione. Ma oggi il cielo vi invita alla strategia. Non tutto si conquista con la forza. In amore evitate reazioni impulsive: una parola di troppo può lasciare un’ombra. Nel lavoro qualcuno mette alla prova la vostra pazienza. Restate saldi, perché presto avrete modo di dimostrare il vostro valore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi osserva con benevolenza. È una giornata che parla di stabilità, di radici, di casa. In amore cercate conferme concrete e potete ottenerle. Le coppie solide progettano, costruiscono, pianificano. Nel lavoro è tempo di consolidare, non di rischiare. Una questione economica trova finalmente chiarezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende il vostro pensiero rapido, quasi irrequieto. Troppe idee insieme rischiano di confondervi. Oggi scegliete una direzione precisa. In amore una conversazione può chiarire un malinteso recente. Nel lavoro arriva una notizia che vi costringe a rivedere un programma.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende profondi e sensibili. Sentite tutto, anche ciò che non viene detto. In amore desiderate protezione e sicurezza. Se c’è stato un silenzio, oggi può essere colmato. Nel lavoro una responsabilità nuova vi spaventa, ma è un passaggio necessario per crescere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 marzo 2026), il Sole vi dona luce, ma vi chiede misura. Non è il giorno dell’orgoglio, è il giorno dell’ascolto. In amore la passione è forte, ma va accompagnata da dolcezza. Nel lavoro un’opportunità si profila all’orizzonte: valutate senza fretta, ma non lasciatela sfuggire.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina e rigore. Giornata ideale per sistemare questioni pratiche, documenti, accordi. In amore però non analizzate ogni dettaglio: lasciate spazio all’emozione. Una sorpresa serale può scaldare il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi illumina di fascino elegante. Oggi siete mediatori naturali, capaci di riportare armonia dove c’era tensione. In amore è tempo di chiarimenti sinceri. Nel lavoro una trattativa può trovare equilibrio grazie alla vostra diplomazia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intensi, magnetici, quasi ipnotici. È una giornata di trasformazione interiore. In amore la passione può diventare travolgente, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro avete un’intuizione che può cambiare le carte in tavola.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Pensate a un viaggio, a un progetto futuro, a un cambiamento che desiderate da tempo. In amore cercate sincerità assoluta. Non accettate mezze verità. Una notizia positiva può arrivare nel pomeriggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi come roccia. È una giornata produttiva, concreta, utile per chiudere una questione rimasta aperta. In amore però sciogliete un po’ la corazza: chi vi sta accanto ha bisogno di calore, non solo di sicurezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 marzo 2026), Urano porta una vibrazione improvvisa. Un incontro o un’idea possono cambiare il corso della giornata. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’intuizione, ma controllate ogni dettaglio prima di agire.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi avvolge con la sua dolcezza misteriosa. È giornata di emozioni profonde, sogni e ricordi. In amore potete vivere un momento di grande intensità. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito creativo: vi guiderà nella direzione giusta.