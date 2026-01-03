Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, le novità chiamano in queste ore di inizio 2026. Ci si potrà imporre in posti mai frequentati grazie al proprio carisma. L’organizzazione sarà la chiave, soprattutto prima di un viaggio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bisognerà avere coraggio e superare i propri limiti. I risultati arriveranno, l’audacia premiata, ma sarà necessario ritrovare la fiducia in se stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso del 2026, che è appena iniziato, sarà meglio prediligere la concretezza. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati: gli obiettivi verranno raggiunti, ma non perderti nel superfluo.

Cancro

Cari Cancro, il 2026 sarà segnato da profonde trasformazioni, con cambiamenti cruciali che daranno una svolta alla vostra vita. Bisognerà essere fiduciosi e procedere senza paura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 gennaio 2026), si prospetta un anno pieno di amore. Se si è single, sarà un anno favorevole per innamorarsi.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte vecchi rancori. Dopo svariati tentativi di riconciliazione, è bene ripartire da se stessi: avete fatto tutto il possibile.

Bilancia

Cari Bilancia, una svolta inaspettata arriverà sul lavoro. Troverete la vostra dimensione, accrescendo il prestigio e i guadagni. Fate attenzione a possibili problemi legali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, legami che non servono più verranno recisi. Chiuderete vecchi cerchi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, deciderete cosa funziona e cosa invece vi rallenta.

Sagittario

Cari Sagittario,la fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirete basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il 2026 sarà un anno di profondo cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 gennaio 2026), Non sottovalutare la vostra forza. Le stelle vi sorridono, così come la fortuna: anche di fronte agli ostacoli, troverete una via d’uscita.

Pesci

Cari Pesci, non dovete avere fretta: con calma e serenità arriverete più lontano che mai. La fortuna busserà inaspettata verso metà febbraio.