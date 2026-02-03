Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 3 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di oggi vi rende impazienti ma anche molto lucidi. La Luna vi stimola all’azione, ma attenzione a non dire tutto subito: una parola in meno vale più di mille spiegazioni. Lavoro in primo piano, soprattutto per chi aspetta una risposta. In amore c’è desiderio, ma anche bisogno di conferme. Serata migliore della mattina.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata di concretezza. Le stelle vi proteggono nelle questioni pratiche, soldi e organizzazione. Ogni scelta fatta con calma oggi è un investimento per il futuro. In amore cercate stabilità, ma qualcuno potrebbe sembrarvi distante: non forzate. Corpo un po’ stanco, ma mente serena.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. È una giornata perfetta per parlare, chiarire, proporre. Parole che aprono porte. In amore torna il sorriso, anche dopo un momento di silenzio. Attenzione solo a non promettere troppo. Energia in aumento nel pomeriggio.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità accentuata. Oggi percepite tutto, anche ciò che non viene detto. Seguite l’intuizione, soprattutto in famiglia o in amore. Sul lavoro meglio non esporsi troppo: osservate. Serata dolce, ideale per stare con chi vi fa sentire al sicuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 febbraio 2026), giornata vivace, con un cielo che vi chiede presenza. Siete osservati, e questo vi piace. Sul lavoro potete far valere una vostra idea. In amore passione forte, ma attenzione al tono: non serve ruggire sempre. Bene l’attività fisica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, siete riflessivi, ma produttivi. Ottimo momento per sistemare, riorganizzare, chiarire dentro di voi. La precisione è la vostra forza. In amore c’è bisogno di più ascolto. Stanchezza lieve, ma gestibile.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna favorisce i rapporti. Giornata ideale per incontri, dialoghi, chiarimenti. Trovate il punto d’equilibrio anche nelle situazioni tese. In amore torna l’armonia, specie la sera. Buone notizie o messaggi inattesi.

Scorpione 

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni profonde, pensieri che scavano. Non tutto va condiviso oggi: tenete qualcosa per voi. In amore passione forte, ma attenzione a vecchie gelosie. Sul lavoro agite con strategia.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva, dinamica. Voglia di fare, di muovervi, di guardare avanti. Il futuro vi chiama, ma fate un passo alla volta. In amore complicità, soprattutto per chi è in coppia. Ottima energia.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, responsabilità in primo piano. Oggi siete seri, concentrati, determinati. Le stelle premiano la coerenza. In amore siete più silenziosi, ma presenti. Attenzione alle tensioni fisiche: rallentate la sera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 febbraio 2026), idee originali, mente veloce. Giornata interessante per chi lavora in gruppo o comunica. Un’intuizione può fare la differenza. In amore desiderio di libertà, ma anche di verità. Dormite di più.

Pesci

Cari Pesci, cielo delicato e protettivo. Oggi sentite il bisogno di dolcezza. Lasciatevi guidare dal cuore, ma senza idealizzare troppo. In amore momenti teneri. Creatività favorita.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Ricerca