Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di oggi vi rende impazienti ma anche molto lucidi. La Luna vi stimola all’azione, ma attenzione a non dire tutto subito: una parola in meno vale più di mille spiegazioni. Lavoro in primo piano, soprattutto per chi aspetta una risposta. In amore c’è desiderio, ma anche bisogno di conferme. Serata migliore della mattina.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata di concretezza. Le stelle vi proteggono nelle questioni pratiche, soldi e organizzazione. Ogni scelta fatta con calma oggi è un investimento per il futuro. In amore cercate stabilità, ma qualcuno potrebbe sembrarvi distante: non forzate. Corpo un po’ stanco, ma mente serena.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. È una giornata perfetta per parlare, chiarire, proporre. Parole che aprono porte. In amore torna il sorriso, anche dopo un momento di silenzio. Attenzione solo a non promettere troppo. Energia in aumento nel pomeriggio.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità accentuata. Oggi percepite tutto, anche ciò che non viene detto. Seguite l’intuizione, soprattutto in famiglia o in amore. Sul lavoro meglio non esporsi troppo: osservate. Serata dolce, ideale per stare con chi vi fa sentire al sicuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 febbraio 2026), giornata vivace, con un cielo che vi chiede presenza. Siete osservati, e questo vi piace. Sul lavoro potete far valere una vostra idea. In amore passione forte, ma attenzione al tono: non serve ruggire sempre. Bene l’attività fisica.

Vergine

Cari Vergine, siete riflessivi, ma produttivi. Ottimo momento per sistemare, riorganizzare, chiarire dentro di voi. La precisione è la vostra forza. In amore c’è bisogno di più ascolto. Stanchezza lieve, ma gestibile.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna favorisce i rapporti. Giornata ideale per incontri, dialoghi, chiarimenti. Trovate il punto d’equilibrio anche nelle situazioni tese. In amore torna l’armonia, specie la sera. Buone notizie o messaggi inattesi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni profonde, pensieri che scavano. Non tutto va condiviso oggi: tenete qualcosa per voi. In amore passione forte, ma attenzione a vecchie gelosie. Sul lavoro agite con strategia.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva, dinamica. Voglia di fare, di muovervi, di guardare avanti. Il futuro vi chiama, ma fate un passo alla volta. In amore complicità, soprattutto per chi è in coppia. Ottima energia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità in primo piano. Oggi siete seri, concentrati, determinati. Le stelle premiano la coerenza. In amore siete più silenziosi, ma presenti. Attenzione alle tensioni fisiche: rallentate la sera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 febbraio 2026), idee originali, mente veloce. Giornata interessante per chi lavora in gruppo o comunica. Un’intuizione può fare la differenza. In amore desiderio di libertà, ma anche di verità. Dormite di più.

Pesci

Cari Pesci, cielo delicato e protettivo. Oggi sentite il bisogno di dolcezza. Lasciatevi guidare dal cuore, ma senza idealizzare troppo. In amore momenti teneri. Creatività favorita.