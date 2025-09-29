Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Luna amica che illumina il tuo cielo e ti dà la grinta per affrontare la giornata. Marte ti rende coraggioso, pronto a lanciarti in nuove avventure professionali. In amore, chi è single sente un brivido nuovo, chi è in coppia può organizzare qualcosa di romantico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere in buon aspetto porta dolcezza e armonia. Le relazioni affettive si fanno più calde, e puoi finalmente respirare dopo un periodo di tensioni. Anche sul lavoro arrivano piccole gratificazioni, forse un complimento o un riconoscimento che aspettavi. Sera adatta a momenti di relax, meglio se con chi ami.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, tuo pianeta guida, oggi ti dona parole chiare e idee geniali. È una giornata in cui la comunicazione è la tua forza: colloqui, riunioni, proposte vanno a segno. In amore torna la voglia di giocare e scherzare: la leggerezza ti avvicina a chi ti interessa. Favoriti i piccoli viaggi o gli spostamenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende più sensibile, ma anche più intuitivo. Segui l’istinto nelle decisioni, soprattutto in amore: potresti percepire prima degli altri come si evolverà una situazione. Sul lavoro, evita conflitti diretti: la diplomazia oggi è la tua arma migliore. La sera regala emozioni sincere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 settembre 2025), Sole e Giove alleati ti fanno brillare. Sei al centro dell’attenzione, qualcuno nota il tuo talento. È il momento giusto per avanzare una richiesta o lanciare un progetto. In amore, il cuore batte forte: chi è single potrebbe ricevere un invito sorprendente. Ottimo giorno per dedicarsi a un’attività creativa.

Vergine

Cari Vergine, con la Luna in posizione delicata, oggi serve un po’ di pazienza. Non tutto va come vorresti, ma è un passaggio temporaneo. Approfittane per riorganizzare le tue priorità. In amore cerca il dialogo: chiarire ora evita tensioni future. Piccoli passi, ma sicuri.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere e Saturno ti aiutano a ritrovare equilibrio. Le emozioni diventano più stabili e puoi prendere decisioni con serenità. Ottimo momento per affrontare un chiarimento. Nel lavoro, arrivano risposte o conferme che aspettavi. Sera da vivere in compagnia, meglio se con persone che ti ispirano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa, ricca di emozioni. Marte e Plutone ti rendono magnetico: puoi convincere chiunque delle tue idee. In amore sei passionale e diretto, qualcuno potrebbe rimanere colpito dalla tua determinazione. Ottimo giorno per tagliare con ciò che non serve più.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove, tuo pianeta guida, ti invita a guardare lontano. Anche se ci sono piccoli rallentamenti, l’orizzonte è luminoso. In amore, l’entusiasmo torna protagonista: chi è single ha più voglia di incontrare gente nuova. Possibile una notizia che apre un nuovo scenario di lavoro o di studio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna favorevole per costruire e consolidare. Nel lavoro c’è concretezza: oggi puoi mettere una firma, fare un passo importante. In amore c’è voglia di stabilità, chi ha una relazione può progettare il futuro. Benessere in crescita, anche fisico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 settembre 2025), con Mercurio vivace e Urano elettrico, le idee non mancano. Oggi puoi ricevere una proposta insolita ma stimolante. In amore, la curiosità ti spinge verso nuove esperienze. Ottimo giorno per rompere la routine e provare qualcosa di diverso.

Pesci

Cari Pesci, Luna nel segno che porta emozioni profonde. Sei più romantico e ispirato, ottimo per i rapporti di cuore. Nel lavoro puoi trovare soluzioni creative, ma serve ordine per non disperdere le energie. Sera magica: concediti un momento di introspezione o di spiritualità.