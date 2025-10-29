Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la primavera porta energia e voglia di iniziativa. È tempo di lanciarti in progetti nuovi, ma attenzione alle parole: qualche discussione può nascere con chi ti è vicino. Fai sport e respira aria aperta per scaricare tensioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cuore batte forte e le emozioni sono intense. Un incontro speciale potrebbe accendere passioni inattese. Sul lavoro, sii paziente: le soddisfazioni arriveranno, ma non correre troppo. Cura il corpo con massaggi e trattamenti rilassanti.

Gemelli

Cari Gemelli, curiosità e creatività saranno al top. Una vecchia amicizia potrebbe riscoprirsi importante. Evita distrazioni finanziarie e punta su investimenti sicuri. La lettura e lo studio portano nuovi stimoli.

Cancro

Cari Cancro, la famiglia e la casa diventano rifugi preziosi. Piccoli cambiamenti domestici portano armonia. Sul lavoro, ascolta l’intuito: ti guiderà verso scelte giuste. Attenzione alla salute: alimentazione equilibrata e acqua in abbondanza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), il carisma è al massimo: è il momento di farsi notare. Nuove opportunità professionali e sociali bussano alla porta. In amore, lasciati andare senza paure. Cura il cuore con passeggiate al sole e momenti di relax.

Vergine

Cari Vergine, settimana intensa ma positiva. Organizzazione e precisione portano successi sul lavoro. In amore, serve delicatezza e comprensione. È il momento giusto per iniziare un percorso di benessere o una nuova dieta equilibrata.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti sorride e favorisce incontri e relazioni. Attenzione a contratti e documenti: rileggi tutto con cura. La creatività artistica o manuale porta gioia e serenità. Piccoli viaggi rigenerano la mente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione e introspezione sono le parole chiave. Emozioni profonde emergono e vanno vissute con intensità. Sul lavoro, decisioni coraggiose aprono nuove strade. Yoga o meditazione aiutano a scaricare tensioni.

Sagittario

Cari Sagittario, avventura e libertà sono protagoniste. Viaggi brevi o cambi di programma portano sorprese piacevoli. Sul lavoro, punta sulle tue intuizioni. In amore, sincerità e leggerezza rafforzano il legame.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e disciplina guidano le tue giornate. Obiettivi a lungo termine prendono forma. In amore, la pazienza costruisce solide basi. Cura il corpo con attività regolari e alimentazione equilibrata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), idee nuove e originali portano vantaggi. La socialità è stimolata: vecchi contatti tornano utili. In amore, sperimenta momenti fuori dal comune. Cura mente e corpo con attività creative e relax mentale.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione sono il tuo faro. Momenti di riflessione portano chiarezza. In amore, lasciati guidare dal cuore senza timori. Arte, musica e natura rigenerano spirito e corpo.