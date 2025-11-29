Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 29 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giorno passionale, ma evita discussioni inutili. Le coppie potrebbero riscoprire vecchie complicità, i single potrebbero essere attratti da persone con carisma

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottime intuizioni creative. Fai attenzione a scadenze e dettagli. Collaborazioni promettono soddisfazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, il tuo coraggio e la tua determinazione saranno al massimo: sfrutta questa energia per affrontare progetti che richiedono decisione. Piccoli imprevisti non ti fermeranno, anzi stimoleranno la tua creatività. Le relazioni risentono della tua vivacità, favorendo dialoghi chiari e sinceri.

Cancro

Cari Cancro, la giornata invita alla calma e alla riflessione. Piccoli gesti di affetto e attenzione nelle relazioni porteranno grandi soddisfazioni. Sul lavoro, la costanza e la pazienza ripagano ogni sforzo, mentre nuove opportunità si presentano con discrezione: osserva con attenzione.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 novembre 2025), la curiosità è la tua guida oggi: incontri stimolanti e informazioni interessanti aprono nuove prospettive. Evita distrazioni inutili, ma non temere di lasciarti sorprendere da novità che cambiano il tuo punto di vista. Le idee che nascono ora possono portare risultati duraturi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, emozioni intense e intuizioni profonde ti accompagneranno oggi. Ascolta il cuore e concediti momenti di riflessione. Relazioni e affetti si rafforzano se condividi sentimenti autentici. Piccoli gesti gentili saranno apprezzati più di quanto immagini.

Bilancia

Cari Bilancia, la tua energia e il tuo fascino naturale sono in primo piano: sfruttali per avanzare nei tuoi progetti e attirare persone che ti supportano. È un momento favorevole per metterti in gioco, con entusiasmo ma senza superficialità. La giornata promette sorprese gratificanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dettagli e precisione saranno determinanti oggi: chiudere vecchie questioni ti darà leggerezza. Evita di essere troppo critico con te stesso o con gli altri. Piccoli successi di oggi preparano grandi risultati futuri, soprattutto se resti concentrato e organizzato.

Sagittario

Cari Sagittario, le relazioni prendono armonia e chiarezza. Dialoghi sinceri risolvono malintesi e rafforzano legami importanti. Le tue scelte oggi influenzano positivamente anche il contesto lavorativo o creativo, quindi mantieni equilibrio e apertura mentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, intuito e passione sono potenti: segui ciò che senti giusto, anche se sembra rischioso. Le emozioni intense guidano decisioni importanti, ma non dimenticare di valutare anche i dettagli pratici. Una sorpresa inattesa può portare vantaggi inaspettati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 novembre 2025), spirito d’avventura e movimento caratterizzano la giornata. Incontri stimolanti e stimoli nuovi aprono la mente. Evita di essere impulsivo: qualche riflessione in più renderà le tue scelte più solide. La giornata favorisce anche attività fisiche e momenti di svago.

Pesci

Cari Pesci, la disciplina e la costanza saranno premiate. È un buon momento per completare progetti e ottenere riconoscimenti, ma non trascurare la tua energia emotiva: piccoli momenti di relax saranno fondamentali. Persone affidabili ti sosterranno nelle scelte importanti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 28 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 28 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 28 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 28 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 28 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 27 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca