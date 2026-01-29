Icona app
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 29 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo accende una fiaccola di rinnovamento. Marte ti spinge avanti, ma la Luna ti chiede di non dimenticare ciò che provi. È un tempo di scelte nette, soprattutto nel lavoro, dove una svolta è vicina. In amore la passione è forte, ma va guidata: l’impulso senza ascolto può bruciare ciò che ami. Le stelle ti chiedono coraggio consapevole.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti avvolge come una carezza antica. È un periodo di riconciliazione con il tempo e con i sentimenti. Il lavoro procede lentamente, ma in modo sicuro: ogni passo è una radice che cresce. In amore desideri stabilità, concretezza, presenza. Le stelle proteggono i legami autentici e la vita domestica.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio porta venti di movimento. Idee, incontri, parole si intrecciano come fili luminosi. Il lavoro favorisce chi comunica, chi studia, chi si muove. In amore sei curioso, ma il cielo ti invita a non restare in superficie. Una scelta di cuore si avvicina: ascolta ciò che vibra davvero.

Cancro 

Cari Cancro, la Luna si fa piena e ti illumina dentro. È un cielo di guarigione emotiva. Sul lavoro recuperi fiducia, ma devi smettere di dubitare di te stesso. In amore cresce il bisogno di protezione e verità. Le stelle parlano di legami che si rafforzano con la dolcezza e il silenzio condiviso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), il Sole ti restituisce dignità e luce. È un momento importante per riaffermare chi sei, soprattutto nel lavoro. In amore sei generoso, ma il cielo ti chiede di condividere, non dominare. Un chiarimento può portare nuova armonia. Le stelle premiano il cuore nobile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, cielo di discernimento e consapevolezza. La Vergine osserva, analizza, comprende. Sul lavoro arrivano conferme, ma anche una scelta da non rimandare. In amore sei più vulnerabile di quanto mostri. Le stelle ti invitano a fidarti delle emozioni, non solo della logica.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere mette alla prova il tuo equilibrio. È un cielo di verità inevitabili. Sul lavoro serve una decisione chiara. In amore non puoi più mediare tra ciò che senti e ciò che temi: o sei sincero, o perdi armonia. Le stelle favoriscono le relazioni mature.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone apre le porte della trasformazione profonda. È tempo di lasciare andare ciò che pesa. Sul lavoro si chiude un ciclo, se ne apre un altro più autentico. In amore sei intenso, magnetico, ma attento a non ferire per paura. Le stelle ti chiedono fiducia.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove ti invita a guardare oltre. È un cielo di espansione, di sogni che tornano a farsi grandi. Sul lavoro nuove possibilità, soprattutto se accetti il cambiamento. In amore hai bisogno di spazio, ma anche di verità. Le stelle parlano di incontri luminosi.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti sostiene con forza silenziosa. È un periodo di costruzione lenta ma duratura. Sul lavoro la fatica è tanta, ma i risultati arrivano. In amore il cuore chiede calore: non temere di mostrarti. Le stelle premiano la costanza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), Urano muove il cielo con lampi improvvisi. È tempo di rinnovare idee e direzioni. Sul lavoro l’intuizione è forte, ma va resa concreta. In amore sei libero, originale, ma il cielo ti chiede presenza emotiva. Segui la tua visione, senza perdere chi ti ama.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno ti accompagna in un mare di sensibilità e sogni. È un cielo poetico, ma va ancorato alla realtà. Sul lavoro segui l’istinto, ma chiarisci i confini. In amore sei profondo, empatico, romantico. Le stelle parlano di legami che curano l’anima.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca