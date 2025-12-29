Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Saturno e Marte ti mettono alla prova, ma la tua natura battagliera è pronta. Sei il primo segno, il pioniere, e dicembre ti sprona ad agire. Occhio però alle finanze: non è il momento per spese azzardate. Bene il lavoro se resti concentrato. In amore, tensioni da gestire: meno parole, più gesti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere è dalla tua parte: amore e affetti in primo piano. La Luna ti rende più sensibile e attento alle esigenze familiari. Periodo buono per trattative immobiliari o per sistemare vecchi conti in sospeso. Chi è solo potrebbe vivere un colpo di fulmine durante una cena natalizia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio frizzante: idee, viaggi, movimento. Un cielo dinamico che ti invita a cambiare, spostarti, comunicare. Se lavori nella comunicazione o nel commercio, arrivano notizie importanti. Attenzione però alla salute: stress e sonno irregolare possono farsi sentire. In amore, torna il gioco, ma senza illusioni.

Cancro

Cari Cancro, Giove protegge il settore delle relazioni, ma qualcosa si muove anche dentro di te. Il lavoro richiede pazienza: c’è chi deve rivedere un ruolo o affrontare un taglio. Buon periodo per pensare a un progetto personale. In amore, chi ha resistito a una crisi ora può rilanciare. Intuizioni notturne.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 dicembre 2025), il Sole ti sostiene, ma Marte può renderti impulsivo. Nel lavoro ti stai facendo valere, ma evita scontri frontali con superiori. Amore protetto se lasci da parte l’orgoglio. Attività fisica consigliata: scarica le tensioni.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio amico ti rende preciso e brillante. È un periodo utile per fare ordine, rimettere a posto conti, documenti, scadenze. Chi cerca lavoro può ricevere una chiamata interessante. In amore hai bisogno di certezze: bene i legami storici, ma chi ha dubbi deve chiarire entro fine mese.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo un novembre nervoso, ora il cielo è più leggero. L’amore torna ad avere un ruolo centrale, anche grazie a un incontro inaspettato. Sul lavoro, stai costruendo qualcosa di importante, anche se con fatica. Favoriti accordi e collaborazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Giove opposto ti costringe a mettere ordine nelle relazioni, soprattutto sul lavoro. Non puoi più fingere. È il momento di tagliare rami secchi. In amore, attrazione fisica alle stelle, ma serve chiarezza emotiva. Cura le articolazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole nel segno ti illumina, ma anche ti sfida. È un periodo ottimo per iniziare un nuovo percorso: studio, trasferimento, crescita personale. Lavoro in movimento, con possibilità di avanzamento. Amore più sincero e diretto. Viaggi fortunati, anche brevi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stai preparando il tuo mese migliore: dicembre è un ponte verso la rinascita. Ora devi chiudere bene l’anno, con scelte concrete e senza troppi ripensamenti. In amore sei più disponibile, ma non sopporti bugie. Attenzione alle gambe e alla schiena: posture e stress da correggere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 dicembre 2025), stai rompendo schemi, ma non tutto può cambiare subito. Cielo interessante per le novità professionali, anche se instabili. In amore, se c’è qualcosa che non ti convince, lo farai notare. Colpi di scena in arrivo, anche per i single.

Pesci

Cari Pesci, Luna e Nettuno nel segno accendono il lato romantico, ma anche quello creativo. È il momento di dare spazio a sogni nel cassetto, magari anche con un piccolo investimento. In amore, emozioni intense, ma non sempre facili da gestire. Il lavoro richiede più concentrazione.