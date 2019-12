Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

Ariete

Ultima domenica del 2019, siamo già nel nuovo anno. Non stancatevi di dare prove d’amore in famiglia e non pensate troppo al denaro, ne avrete di più nel 2020. Oggi Mercurio va in Capricorno, più faticosa la conquista di autonomia nel lavoro, ma le opposizioni vi rendono più sicuri. Il successo una volta ottenuto sotto Saturno cambia la vita. L’amore è la sorpresa più bella del mondo.

Toro

Buona notizia per voi Mercurio in Capricorno fino al 16 gennaio, prezioso per finanze, viaggi d’affari o piacere (magnifica l’attesa dell’anno nuovo in un posto lontano insieme a persone felici). A parte i grandi pianeti, garanzia di stabilità, avete anche la protezione diretta del Sole, guida luminosa che indica la strada da intraprendere nel 2020. Salute e famiglia, piccole contrarietà. Luna faticosa.

Gemelli

Benissimo figli di Mercurio! Dopo l’opposizione dal Sagittario, il vostro pianeta passa nell’amico Capricorno da dove indirizza le vostre antenne verso occasioni propizie per affari, lavoro, studio. Da non sottovalutare il divertimento, stimolante per la vostra natura sempre in azione, vi aiuta a ottenere molto con poco sforzo. Siete un bel bocconcino in amore, dice Venere, stasera qualcuno vi mangerà.

Cancro

Anche l’amore, specie il matrimonio, dovrà essere seguito con Mercurio opposto fino al 16 gennaio. Il problema non è lui, anzi stimola incontri nuovi, ma chi ha intorno: Saturno, Giove, Plutone, Sole. Le associazioni richiedono seria verifica. Da un’altra parte del cielo, però, giunge il vigoroso influsso di Marte, oggi Luna congiunta a Venere in un punto eccitante, sarà lei a condurvi nel 2020.

Leone

Domenica stressante. È la previsione che nasce osservando il quadrato Marte, Luna, Venere, Urano, situazione astrale da vivere con cautela in ambito privato e salute. Le influenze del Capricorno sono ottime per lavoro e questioni finanziarie, specie ora che c’è il danaroso Mercurio, fino al 16, ma le iniziative importanti per il futuro vanno prese dal 3 gennaio. Non siate ansiosi, diventate prepotenti.

Vergine

Mercurio per voi non è solo denaro o viaggi, ma pure un padre che vi guida sui sentieri della vita appagante, ma faticosa. La Vergine deve fare tutto da sola, così la soddisfazione è più grande. Non sempre, però, a volte arrivano gli aiuti insperati di amicizie, conoscenze, spesso le donne vengono aiutate nella carriera da qualche devoto corteggiatore. Oggi avrete amore e fortuna. Controllo della salute.

Bilancia

Le stelle si fanno più dure, Mercurio inizia la quadratura dal Capricorno e si aggiunge al severo Saturno (ossa), Plutone (insoddisfazioni immaginate), Giove (legalità). Lo stress annunciato dalle stelle può essere per lavoro eccessivo, pure in casa, regolatevi. Oggi domenica di gioia d’amore, amicizia, confronto sereno con i figli, specie femmine: intesa mamma-figlia non ideale. Uomo del segno sexy.

Scorpione

Mercurio, pianeta del denaro (non solo), nella migliore postazione fino al 16 gennaio, non perdete l’occasione! Insieme ad altri tre pianeti in Capricorno, primo Giove, avrete la possibilità di dare una svolta definitiva nei rapporti di lavoro. In questa lista inseriamo chi attende la pensione e i giovani alla ricerca del primo successo. Potete avere tutto, anche quell’amore che vi maltratta, ma a voi piace.

Sagittario

Forse è stato troppo veloce il passaggio di Mercurio nel segno, non siete riusciti a concludere ciò che avete programmato, ma in Capricorno diventa più attivo, concreto. Non pensate oggi ad orribili cose materiali, il successo non vi sfuggirà, dedicatevi alle amicizie (eravate compagnoni), ai piccoli della casa, al caro coniuge. Luna e Venere, desiderio d’amore che si realizza. Viaggi, partite domani.

Capricorno

Quinto ospite nel segno, Mercurio. Arriva prima dell'alba e resta fino al 16 gennaio, aumenterà il ritmo del lavoro, porterà possibilità di successo, occasioni di guadagno. Ci saranno soldi e importanti soddisfazioni morali, attestati di stima, amicizia. Destinati a salire in alto. Anche vecchie questioni legali possono essere chiarite. L'anno chiude con un trionfo d'amore, un dolce segreto per gli sposi.

Acquario

Ci sono anche attimi di nostalgia, quando l’anno si conclude, il tempo che passa, i ricordi che si risveglianopartite, prenotate un viaggio anche se soli, troverete compagnia ovunque. Se c’è un segno che socializza facilmente, in ogni parte della terra, siete voi. Ma anche nella romantica atmosfera di casa vostra potrete vivere momenti d’amore indimenticabili, Luna e Venere con voi. Avete stile.

Pesci

Bene! Con il Capricorno dividete il privilegio di contare sull’incondizionata protezione delle stelle, da oggi pure Mercurio in quel segno amico che vi porta fortuna. Di quali affari si tratta lo sapete voi, Giove assicura che vi seguirà in ogni iniziativa professionale, legale, finanziaria. Marte: finale d’anno clamoroso per la vita sentimentale, incontri l’ultima notte propiziati dalla Luna che vi porta nel 2020.

