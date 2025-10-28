Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di oggi ti invita all’azione, caro Ariete. Marte ti dà energia e coraggio: potresti finalmente chiudere una questione rimasta in sospeso. L’amore torna vivace — ma attenzione alle parole, che oggi scottano!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un lunedì da dedicare alle piccole gioie quotidiane. Venere sorride, e il cuore torna a battere più leggero. In arrivo una buona notizia sul lavoro: un progetto o un’idea che prende forma concreta. Fidati del tuo istinto.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna è curiosa, proprio come te! Giornata brillante per comunicare, scrivere, convincere. Ma occhio alle distrazioni: potresti dimenticare un impegno o rispondere troppo in fretta a un messaggio importante.

Cancro

Cari Cancro, il cuore si risveglia. L’emotività è alta, ma anche la capacità di ascoltare chi ami. Una questione familiare trova finalmente equilibrio. In amore, dolcezza e sincerità aprono tutte le porte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 ottobre 2025), il Sole ti rende protagonista! Energia, charme e determinazione: sei irresistibile. Ma evita gli eccessi di orgoglio, specialmente in ambito lavorativo. Un piccolo gesto di umiltà può portare grandi risultati.

Vergine

Cari Vergine, giornata di riflessione, non di corsa. La mente analitica oggi potrebbe stancarsi facilmente: concediti una pausa. In amore, una persona lontana torna a farsi sentire. Apri il cuore, ma con cautela.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti ispira, caro segno dell’armonia. È un momento perfetto per rimettere ordine nei rapporti e nei pensieri. Nuovi incontri brillano come stelle cadenti — non lasciarteli sfuggire!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Luna e Marte accendono passione e determinazione. Non accetti compromessi, e fai bene. Sul lavoro, una tua intuizione si rivela vincente. In amore, però, evita di scavare troppo… non tutto ha bisogno di essere analizzato.

Sagittario

Cari Sagittario, viaggi, novità e nuove idee ti stimolano. Attenzione solo ai dettagli: non trascurare la parte pratica delle cose. L’amore è un fuoco che cresce, basta alimentarlo con un po’ di sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti sostiene e ti rende stabile, anche quando gli altri si agitano. Ottimo momento per mettere basi solide a un progetto personale. In amore, sei meno freddo del solito: lasciati andare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 ottobre 2025), Urano ti regala lampi di genio: ottime intuizioni creative, soluzioni fuori dagli schemi. Ma oggi potresti essere un po’ ribelle: occhio alle reazioni impulsive. In amore, voglia di libertà, ma anche di un abbraccio vero.

Pesci

Cari Pesci, la Luna nel tuo segno amplifica le emozioni. Giornata da vivere con il cuore più che con la mente. Sul lavoro, un piccolo sogno potrebbe cominciare a concretizzarsi. In amore, dolcezza e fantasia ti rendono irresistibile.