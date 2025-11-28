Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata porta slancio e dinamismo: le tue iniziative saranno notate e apprezzate. Non temere di affrontare sfide, ma mantieni lucidità nei dettagli. Le relazioni beneficiano di sincerità e chiarezza: un piccolo gesto può rafforzare legami importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento di serenità e concretezza. Piccoli successi nelle attività quotidiane ti daranno soddisfazione. Incontri piacevoli e dialoghi sinceri rendono la giornata più armoniosa. Evita decisioni impulsive: la costanza oggi paga più di qualsiasi azzardo.

Gemelli

Cari Gemelli, curiosità e apertura mentale sono i tuoi alleati. Notizie inattese o nuove conoscenze stimolano idee originali. La mente è vivace, ma attenzione a non disperdere energie: scegli con cura le priorità. Piccoli cambiamenti porteranno sorprese positive.

Cancro

Cari Cancro, emozioni e sensibilità in primo piano. Ascolta ciò che ti dice il cuore e proteggi i tuoi spazi. Momenti di riflessione aiutano a chiarire dubbi e a rafforzare legami affettivi. Piccole attenzioni verso gli altri creano armonia e gratitudine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 novembre 2025), energia e fascino personale rendono la giornata speciale. Progetti creativi e relazioni sociali traggono vantaggio dalla tua intraprendenza. Le occasioni da cogliere sono molte, ma scegli con saggezza. Una sorpresa inattesa può portare soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, precisione e organizzazione sono premianti. Risolvere vecchi problemi ti darà leggerezza e fiducia. Evita critiche eccessive: la gentilezza con te stesso e gli altri favorisce relazioni più serene. La costanza oggi apre strade nuove e concrete.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e equilibrio guidano le tue azioni. Dialoghi chiari chiariscono malintesi e portano sostegno in ambito lavorativo o familiare. È un buon momento per consolidare rapporti e creare opportunità senza forzare nulla.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito e passione rendono le tue scelte decisive. Momenti intensi nelle relazioni o nel lavoro richiedono fiducia in te stesso. Una piccola sorpresa può cambiare il corso della giornata: osserva, ascolta e agisci con fermezza ma saggezza.

Sagittario

Cari Sagittario, avventura e stimoli nuovi caratterizzano la giornata. Incontri interessanti e novità inaspettate accendono la curiosità. Evita di essere superficiale: riflettere un momento prima di agire ti porterà vantaggi duraturi. Energia e entusiasmo sono al top.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e disciplina portano frutti tangibili. È un buon momento per concludere progetti o consolidare risultati. Non trascurare le emozioni: concedersi pause e momenti di piacere rende più facile affrontare impegni importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 novembre 2025), originalità e intuizione guidano le tue scelte. Idee brillanti possono migliorare situazioni stagnanti. Mantieni equilibrio tra fantasia e realtà: dettagli pratici non vanno trascurati. Sorprese positive possono arrivare da contatti inattesi.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e empatia aumentano oggi. Momenti di introspezione chiariscono dubbi e favoriscono scelte più armoniose. Ascoltare te stesso e gli altri ti porta vantaggi sia emotivi che pratici. Piccoli gesti di gentilezza rafforzano legami preziosi.