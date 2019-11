Oroscopo Branko oggi 28 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, oggi vi sentirete particolarmente pensierosi e svilupperete idee, azioni, possibili parole da spendere in alcune discussioni. Avrete anche l’opportunità di realizzare un bel guadagno grazie a un investimento finanziario ben riuscito. Si aprono strade nuove dal punto di vista affettivo, ma state attenti alle persone di cui vi circondate. Non tutte sono autentiche.

Toro

Cari amici del Toro, finalmente il vostro cielo migliora e gli effetti si vedono già a partire da oggi. Finalmente, dopo tante porte chiuse in faccia, avete trovato un modo per essere felici e tranquilli a livello finanziario. Nel pomeriggio, la situazione migliorerà ancora grazie a una vostra intuizione eccezionale. Negli incontri, invece, meglio aspettare momenti migliori.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la Luna nuova in Sagittario vi dà ottimi consigli per la giornata di oggi, ma non tutto sarà facile e andrà bene come previsto. Soprattutto sul lavoro, dove in mattinata dovrete occuparvi di nuove collaborazioni e gestione delle vecchie. Non sarà una passeggiata, ma alla fine i vostri sforzi vi porteranno a raggiungere l’obiettivo. Attenti a qualche rapporto d’amore troppo soffocante. Meglio chiuderla qui.

Cancro

Cari amici del Cancro, Marte e Venere improvvisano una danza in cielo per il vostro segno. Sarà una giornata di passione amorosa, sia per chi ha un partner fisso e sia per chi invece ha amanti occasionali. Dedicatevi ai piaceri della carne e mettete, per una volta, in secondo piano il lavoro. Non ne sentirete la mancanza.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vi offre ottimi consigli per quel che riguarda la famiglia, la casa e i figli. Dovete trovare il modo di investire tempo e pazienza in questi aspetti della vostra vita, mettendo in secondo piano l’ambizione personale e la carriera. Le stelle vi daranno una grossa mano, ma non possono fare tutto da sole. Buone novità per chi vuole cambiare occupazione.

Vergine

Cari amici della Vergine, oggi sarete tirati per la giacchetta da diversi pianeti. A un certo punto sentirete quasi una sensazione di confusione, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Quello che all’inizio vi sembra un grosso impedimento, altro non è che una quasi infinita possibilità di scelta. Potete scegliere se investire la vostra fortuna nel lavoro, magari ottenendo qualche soddisfazione economica, oppure negli affetti.

Bilancia

Cari Bilancia, ogni giorno provate a fare qualcosa affinché riusciate a mettere qualche soldo da parte. Il progetto che avete per l’immediato futuro, del resto, necessita liquidità. Oggi avrete l’opportunità di conservare un bel gruzzoletto, ma dovete stare molto attenti a quello che fate. L’influenza di Saturno, infatti, è molto pesante e potrebbe indurvi in un grave errore.

Scorpione

Cari Scorpione, sentite l’aria di Natale e mai come in questo periodo vi sentite felici e rilassati. Certo, l’ideale sarebbe passare questo fantastico momento insieme alla persona a cui tenete di più, ma non per tutti è possibile. Tenete duro, anche perché le stelle vi annunciano una parte finale del 2019 decisamente al di sopra delle aspettative. Tornerete a sorridere.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi l’oroscopo di Branko vi annuncia che nel periodo del vostro compleanno ritroverete una spensieratezza che non sentivate da un po’. Approfittatene per passarla con le persone che più amate, organizzando quei viaggi che avete sempre sognato di fare o quelle esperienze che non avete ancora avuto modo di godervi. Cercate ogni escamotage per staccare la spina da ciò che vi fa sentire sviliti nella vita, come il lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, in questo periodo la vostra creatività va a mille. Dovete approfittare della vostra ritrovata energia e voglia di fare per inventare qualcosa di bello, passionale, poetico e artistico. Magari regalandolo poi a una persona speciale. La Luna vi dà una carica senza precedenti e questa situazione si prolungherà fino a sabato. L’avvicinarsi del Natale fa il resto: sarà difficile togliervi il sorriso.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Branko vi regala una giornata di puro ottimismo, grazie al Sagittario che con il passaggio della Luna nuova vi regala nuove energie. Questa situazione si prolungherà fino al 2 dicembre: avete tempo a sufficienza per provare a recuperare alcuni rapporti importanti per voi e per costruire un po’ di sicurezza economica che fino a ora non siete riusciti a ottenere.

Pesci

Cari Pesci, non mancheranno difficoltà in questo giovedì 28 novembre. Alcuni di voi hanno problemi a livello fisico. Forse un po’ di chili di troppo? Forse qualche acciacco che vi trascinate da qualche mese? In ogni caso, dovreste imparare a prendervi maggiormente cura di voi. Marte vi rende un po’ distratti, cercate di concentrarvi di più su ciò che è importante per voi e per il vostro futuro.

