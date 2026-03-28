Oroscopo Branko oggi, sabato 28 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 marzo2026:
Cari Ariete, prudenza e strategia sono vincenti. Nel lavoro, osservare e capire prima di agire evita errori. In amore, i piccoli gesti di attenzione hanno grande valore.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile e concreta. Nel lavoro, consolidamento dei progetti. In amore, dolcezza e ascolto creano armonia.
Cari Gemelli, mente vivace, intuizioni importanti. Nel lavoro valutate prima di agire. In amore, la chiarezza evita fraintendimenti.
Cari Cancro, sensibilità e introspezione. Nel lavoro, calma davanti alle tensioni. In amore, un dialogo sincero rafforza i legami.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 marzo 2026), energia in ripresa. Nel lavoro, riconoscimenti possibili. In amore, passione ma attenzione all’orgoglio.
Cari Vergine, concentrazione e precisione. Nel lavoro, chiudete questioni aperte. In amore, lasciate spazio alla spontaneità.
Cari Bilancia, armonia e equilibrio. Nel lavoro, diplomazia fondamentale. In amore, chiarimenti positivi.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione intensa. Nel lavoro, strategie vincenti. In amore, emozioni forti: condividere rafforza i rapporti.
Cari Sagittario, desiderio di novità. Nel lavoro, opportunità interessanti. In amore, spontaneità e leggerezza.
Cari amici dei Capricorno, determinazione e costanza. Nel lavoro, progressi concreti. In amore, gesti semplici ma significativi.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 marzo 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro, soluzioni originali. In amore, chiarezza e presenza necessarie.
Cari Pesci, intuito e sensibilità. Nel lavoro, intuizioni preziose. In amore, dolcezza e profondità rafforzano i legami.