Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, prudenza e strategia sono vincenti. Nel lavoro, osservare e capire prima di agire evita errori. In amore, i piccoli gesti di attenzione hanno grande valore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile e concreta. Nel lavoro, consolidamento dei progetti. In amore, dolcezza e ascolto creano armonia.

Gemelli

Cari Gemelli, mente vivace, intuizioni importanti. Nel lavoro valutate prima di agire. In amore, la chiarezza evita fraintendimenti.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità e introspezione. Nel lavoro, calma davanti alle tensioni. In amore, un dialogo sincero rafforza i legami.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 marzo 2026), energia in ripresa. Nel lavoro, riconoscimenti possibili. In amore, passione ma attenzione all’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, concentrazione e precisione. Nel lavoro, chiudete questioni aperte. In amore, lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e equilibrio. Nel lavoro, diplomazia fondamentale. In amore, chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione intensa. Nel lavoro, strategie vincenti. In amore, emozioni forti: condividere rafforza i rapporti.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di novità. Nel lavoro, opportunità interessanti. In amore, spontaneità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e costanza. Nel lavoro, progressi concreti. In amore, gesti semplici ma significativi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 marzo 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro, soluzioni originali. In amore, chiarezza e presenza necessarie.

Pesci

Cari Pesci, intuito e sensibilità. Nel lavoro, intuizioni preziose. In amore, dolcezza e profondità rafforzano i legami.