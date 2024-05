Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi, 28 maggio, sarà una giornata proficua se avete deciso di lavorare di squadra. Proprio per questo, con una buona organizzazione sarà possibile fare dei grossi passi in avanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio è ancora nel vostro segno e vi incoraggerà a fare più attenzione al denaro, evitate spese pazze e futili.

Gemelli

Cari Gemelli, molti di voi hanno voglia di fare una bella fuga d’amore, come si usava negli anni che furono. Probabilmente è la conseguenza della presenza di Venere che muove il cuore…

Cancro

Cari Cancro, le stelle vi invitano a stringere un nuovo patto ma senza tirare troppo la corda. Dovreste provare a chiudere tutte le trattative rimaste aperte al più presto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 maggio 2024), ci voleva proprio, dopo diverso tempo che qualcuno provava a mettervi il bastone tra le ruote, saranno sconfitti. Il meglio deve ancora arrivare.

Vergine

Cari Vergine, le stelle vi incoraggeranno a non fermarvi nel lavoro, a buttarvi negli affari e nei nuovi progetti con coraggio e convinzione.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna e Venere saranno in ottimo aspetto e potrebbero riservarvi una sorpresa, come ricevere una proposta inattesa, un’opportunità inaspettata, una dichiarazione d’amore, un incontro occasionale che sarà fatale per qualcuno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, quando la Luna è in aspetto sfavorevole bisogna aspettarsi piccoli disagi, un intoppo inatteso, un ritardo, ma fortunatamente tutto rimediabile con lucidità mentale e volontà.

Sagittario

Cari Sagittario, servirà usare molta cautela nel lavoro, in particolare se vi capiterà un contrattempo di quelli che vi scombussolano o un problema che si è materializzato velocemente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovreste sfruttare la giornata per occuparvi di compravendite, le stelle sono completamente dalla vostra parte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 maggio 2024), sarà una bella sensazione quella di sentirsi incamminato verso la strada giusta, questo perché diversi pianeti diventano attivi e illuminano il vostro percorso.

Pesci

Cari Pesci, vi attende una giornata piuttosto complicata: dovrete munirvi di doppia prudenza, non cedere alle provocazioni, non agire d’impulso ed essere riflessivi.