Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, nel tuo cielo arde una stella di fuoco, Ariete. Marte ti chiama all’azione, ma Saturno ti ricorda la misura. È tempo di scegliere con coraggio, non con rabbia. Il lavoro ti mette davanti a una prova di maturità. In amore il cuore è impaziente, ma le stelle chiedono ascolto. Le vittorie più grandi arrivano quando impari a domare l’impeto.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere regina del tuo segno ti dona dolcezza e forza. Il cielo parla di stabilità ritrovata, di gesti lenti ma profondi. Sul lavoro procedi con determinazione, anche se non tutto è immediato. In amore cresce il bisogno di sicurezza, di contatto vero. Le stelle proteggono la casa e gli affetti sinceri.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio illumina la tua strada con parole e pensieri in movimento. È un periodo fertile per la mente, meno per la pazienza. Il lavoro favorisce chi comunica, chi crea ponti. In amore sei leggero, ma il cielo ti invita a non sfuggire alle emozioni più profonde. Scegli ciò che nutre davvero l’anima.

Cancro

Cari Cancro, la Luna si specchia nelle tue acque interiori. È un cielo di ricordi e rivelazioni. Il lavoro richiede fermezza: non farti guidare solo dal sentimento. In amore sei protettivo, ma vulnerabile. Le stelle parlano di legami che si rafforzano nel silenzio e nella comprensione. Ascolta il tuo ritmo naturale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), il Sole ti incorona ancora una volta, Leone. È un periodo di orgoglio ritrovato e nuove responsabilità. Sul lavoro puoi brillare, ma evita lo scontro diretto. In amore sei passionale, generoso, ma il cielo ti chiede di condividere il centro della scena. L’amore vero è uno scambio, non un applauso.

Vergine

Cari Vergine, il cielo ti invita alla cura e alla consapevolezza. È tempo di comprendere ciò che va lasciato andare. Sul lavoro sei preciso, ma le stelle chiedono fiducia nel flusso. In amore il cuore si apre lentamente, ma con sincerità. Le piccole scelte quotidiane costruiscono il futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere pesa i piatti della tua vita. È un cielo di verità necessarie. Il lavoro ti chiede equilibrio tra dovere e desiderio. In amore non puoi più fingere: ciò che non è autentico si dissolve. Le stelle favoriscono le relazioni basate sul rispetto e sulla bellezza interiore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti accompagna nei tuoi abissi luminosi. È tempo di trasformazione, di rinascita dopo il buio. Sul lavoro chiudi un ciclo importante. In amore sei intenso, ma il cielo ti chiede fiducia. Lascia andare ciò che non ti appartiene più: rinascerai più forte.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove allarga i tuoi orizzonti. È un cielo di viaggi interiori ed esteriori. Il lavoro favorisce chi osa cambiare strada. In amore hai bisogno di verità e libertà, ma senza fuggire. Le stelle parlano di nuove prospettive e incontri che illuminano il cammino.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno veglia silenzioso. È un cielo di costruzione paziente. Sul lavoro stai creando fondamenta solide, anche se ora pesa la fatica. In amore il cuore chiede calore, anche se fai fatica a mostrarlo. Le stelle premiano la coerenza e la dedizione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), Urano scuote le tue certezze come vento improvviso. È tempo di cambiamento e visione. Il lavoro favorisce l’innovazione, ma serve disciplina. In amore sei libero e imprevedibile: chi ti ama deve camminare al tuo fianco, non trattenerti. Segui l’intuizione.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno canta nei tuoi sogni. È un cielo di spiritualità e compassione. Sul lavoro segui l’istinto, ma resta ancorato alla realtà. In amore sei profondo, generoso, vulnerabile. Le stelle parlano di legami karmici e di emozioni che guariscono.