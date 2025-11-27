Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 27 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, c’è un progetto che scalpita, come un cucciolo impaziente, e che aspetta solo di essere guidato dalla tua energia di fuoco. Nelle relazioni, un gesto semplice potrà illuminare la giornata di una persona vicina: ascoltare vale più di stupire.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stai scalando la tua montagna interiore con passo fermo, ma oggi il cielo ti consiglia di alzare lo sguardo: non tutto dipende dal dovere. Arriva una ventata di praticità mista a intuizione, un mix raro che ti permette di risolvere un problema rimasto in sospeso da settimane. In amore, la parola chiave è “equilibrio”: non temere di mostrare le tue emozioni, anche se lo fai con misura.

Gemelli

Cari Gemelli, un’intuizione ti spinge a cambiare direzione sul lavoro. In amore torna una passione improvvisa, come una scintilla su paglia secca.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti regala calma e gusto per le piccole cose. Un messaggio inatteso apre un dialogo sincero con qualcuno che avevi lasciato indietro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 novembre 2025), aria dinamica: idee a raffica, contatti, telefonate, parole che aggiustano situazioni. Attenzione solo a non disperdere energia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, sensibilità in aumento ma anche determinazione: settimana ottima per chiarire qualcosa in famiglia. Una carezza vale più di mille discorse.

Bilancia

Cari Bilancia, Sole protagonista: carisma alle stelle. Un progetto personale finalmente torna a brillare. In amore voglia di giocare e sedurre.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, praticità e lucidità: risolvi un problema che sembrava bloccato. Nel cuore, piccole incertezze ma anche una grande verità che emerge.

Sagittario

Cari Sagittario, armonia nei rapporti: incontri piacevoli, dialoghi leggeri che scaldano il cuore. Sul lavoro arriva un equilibrio che aspettavi da tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, fascino magnetico: settimana intensa, emotiva, ma liberatoria. Un taglio netto con qualcosa del passato apre spazio al nuovo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 novembre 2025), avventura e movimento: spostamenti, inviti, novità. Amore spontaneo, passionale, senza troppi calcoli.

Pesci

Cari Pesci, originalità alle stelle: trovi una soluzione creativa dove altri vedono un muro. Amicizie protagoniste del weekend. Intuizioni che parlano più delle parole: segui il tuo istinto. Una dichiarazione, anche indiretta, ti scalda il cuore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca