Oroscopo Branko oggi 27 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, in questo giorno sarete in balia di Mercurio, ma non è detto che ciò sia una cattiva notizia. Anzi, vedrete che il vostro intuito e il fiuto per gli affari ne usciranno rinforzati: davanti a voi si pareranno diverse occasioni di guadagno, che vi porteranno a concludere in bellezza il mese di novembre. La Luna, inoltre, fino a domani è benevola con voi: ottime notizie in merito a collaborazioni di lavoro.

Toro

Cari amici del Toro, la Luna nuova semina nuove certezze nella vostra vita. Avrete l’occasione di migliorare sensibilmente la vostra posizione lavorativa e, di rimando, anche gli aspetti economici che finora non vi hanno dato grosse soddisfazioni. I prossimi cambi di Luna saranno il 4 e il 12 dicembre: in quell’occasione, sarete ancora più in forma e pronti al cambiamento.

Gemelli

Cari Gemelli, anche voi risentite della Luna nuova di oggi. Secondo l’oroscopo di Branko, infatti, siete vicini a una svolta professionale, ma dovete ancora fare l’ultimo sforzo affinché i vostri sogni si realizzino. Se avete qualche problema, in qualsiasi ambito, il consiglio è di agire subito, senza aspettare chissà quale manna dal cielo. Buone notizie anche dal punto di vista della salute.

Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle hanno tutte le intenzioni di darvi una grossa mano sul lavoro, ma i primi a doversi aiutare siete voi stessi. La congiunzione tra Luna e Giove promette bene, da oggi a domani. Cercate di veicolare tutte le vostre energie agli sforzi per migliorare la vostra vita, senza disperderle in inutili discussioni. Venere è un po’ fredda, ma chi è già in coppia non sentirà alcuna conseguenza.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vi invita a usare cautela negli affari e in generale nei movimenti di denaro. Per fortuna, alcune operazioni che riguarderanno la vostra famiglia non vi interesseranno personalmente, ma non è detto che le conseguenze non siano percepibili anche da voi. In generale, è una giornata in cui dovete prendere tutto con le pinze. Vi manca l’entusiasmo, ma tornerà.

Vergine

Cari amici della Vergine, non è un periodo facile per voi. Le prossime tre fasi lunari, compreso questo novilunio, non saranno foriere di novità positive. State attenti nei rapporti personali più stretti, perché potrebbero sorgere litigi e incomprensioni. Fate attenzioni anche in alcune collaborazioni: dovrete lavorare molto per mantenerle intatte. Cercate di dedicarvi anche a cose piacevoli: amici, parenti, amore.

Bilancia

Cari Bilancia, quante iniziative vorreste avviare oggi! Siete ottimisti come non mai, grazie alla Luna in posizione favorevole al vostro segno. Tuttavia l’energia non dura per sempre, quindi sappiate decidere su cosa investire. Nuovi progetti? Amicizie? Incontri esclusivi? Qualunque sia la vostra decisione, oggi è una giornata ricca di opportunità secondo l’oroscopo di Branko.

Scorpione

Cari Scorpione, il mese di novembre – a voi tanto caro – si conclude con le stelle super sorridenti nei vostri confronti. Vi sentite in vena di feste, divertimento, grandi dimostrazioni d’affetto e d’amore. Anche Plutone vi dà una mano, tenendo a bada un Urano altrimenti pericoloso. È un giorno ottimo per fare tutto ciò che vi passa per la mente.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi l’oroscopo di Branko è in vena di buone notizie: per voi che siete in coppia da tempo e magari state cercando di allargare la famiglia, mai momento è stato più ideale di questo. Le stelle si concentreranno per rendervi felici in ogni modo. Inizierà una nuova fase della vostra vita, ricca di novità. Così tante che rimarrete a bocca aperta.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede tra i protagonisti assoluti dello zodiaco. Il motivo? L’autunno è la vostra stagione preferita, quella in cui si riparte dopo gli eccessi dell’estate. Fino a oltre metà dicembre sarete sempre con il sorriso sulle labbra. Trovate il tempo per organizzare viaggi e incontri con amici cari. E fate la differenza nel caos del vostro lavoro.

Acquario

Cari Acquario, in Sagittario oggi coesistono tre grandi protagonisti del cielo: Sole, Luna e Giove. Cosa significa? Che non avete tempo da perdere. Dovete sfruttare appieno questa rara congiunzione astrale per raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi nella carriera, nello studio e negli investimenti. Abbiate coraggio. Purtroppo in amore non tutto va come dovrebbe: imparate, con il partner, ad abbassare i toni.

Pesci

Cari Pesci, la Luna vi provoca parecchi fastidi in salute. Vi sentite stanchi a livello fisico, in più si aggiunge qualche malanno dovuto alla nuova ondata di freddo in arrivo. Cercate di riguardarvi e risparmiate le energie in vista del prossimo weekend. Avete un grande obiettivo da raggiungere a fine anno. Lo stress è moltissimo, ma ce la farete. Le stelle torneranno presto al vostro fianco.

