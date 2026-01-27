Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti chiede coraggio, ma anche misura. Marte ti rende impetuoso, desideroso di agire subito, mentre la Luna invita a riflettere prima di parlare. In amore torna il desiderio di conquista, soprattutto per chi ha vissuto un periodo di distanza. Il lavoro riparte con energia: non tutto è immediato, ma il seme è stato piantato. Ascolta il corpo, rallenta quando serve.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti protegge e ti rende più consapevole dei tuoi bisogni. È un periodo di consolidamento: ciò che vale resta, ciò che non funziona si dissolve naturalmente. In amore cresce il bisogno di stabilità e dolcezza. Il lavoro procede con calma, ma risultati solidi. Ottimo momento per le scelte economiche ponderate.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo è vivace, stimolante, quasi elettrico. Le parole sono la tua forza: usale per chiarire, non per confondere. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di autenticità. Chi è solo può vivere incontri curiosi. Nel lavoro nuove idee, nuovi contatti: scegli la direzione e seguila fino in fondo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende profondo, sensibile, più ricettivo del solito. In amore hai bisogno di rassicurazioni, ma anche di dare spazio all’altro. Vecchie emozioni tornano per essere comprese, non per ferire. Nel lavoro serve pazienza: il tempo è tuo alleato. Cura la casa, il tuo rifugio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 gennaio 2026), il Sole ti restituisce luce e centralità. Dopo un periodo di riflessione, torni a brillare. In amore cresce la passione, ma attenzione all’orgoglio. Sul lavoro puoi ottenere riconoscimenti, se sai collaborare. È il momento giusto per credere di nuovo in te stesso.

Vergine

Cari Vergine, cielo pratico ma non rigido. Le stelle ti aiutano a rimettere ordine, soprattutto nelle questioni lavorative. In amore sei più selettivo: non accetti più mezze verità. Bene la salute se ascolti i segnali del corpo. Piccoli passi, grandi risultati.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti rende affascinante e desideroso di armonia. In amore è tempo di chiarimenti sinceri. Le coppie ritrovano complicità, i single sono molto ricercati. Nel lavoro serve una decisione importante: non temere di scegliere ciò che ti rappresenta davvero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo intenso, trasformativo. Stai cambiando pelle, lasciando andare ciò che non ti somiglia più. In amore passione profonda, ma attenzione alla gelosia. Il lavoro richiede strategia e silenzio: osserva prima di agire. Grande forza interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo ti invita a guardare lontano. Viaggi, progetti, nuove visioni prendono forma. In amore desideri libertà, ma anche sincerità. Sul lavoro si aprono nuove strade: segui l’entusiasmo, ma con disciplina. Fortuna in movimento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti rende serio, concentrato, determinato. È un periodo di costruzione lenta ma sicura. In amore hai bisogno di certezze: meno parole, più fatti. Il lavoro premia la costanza. Non dimenticare il riposo: anche la montagna ha bisogno di silenzio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 gennaio 2026), Urano stimola cambiamenti improvvisi. Hai voglia di rompere schemi e sperimentare. In amore desideri complicità mentale. Nel lavoro idee innovative possono portare lontano, se ben strutturate. Fidati dell’intuizione, ma resta ancorato alla realtà.

Pesci

Cari Pesci, cielo poetico, ispirato. Sei più sensibile e intuitivo del solito. In amore romanticismo in crescita, ma attenzione alle illusioni. Il lavoro creativo è favorito. Segui l’istinto, ma proteggi la tua energia. Il mare è calmo se ascolti le stelle.