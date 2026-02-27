Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, sentite una vibrazione potente ma irregolare. L’energia non manca, ma va indirizzata. In amore evitate confronti inutili: oggi una parola può ferire più del previsto. Nel lavoro si apre uno spiraglio inatteso, ma richiede prudenza. Siate strategici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e vi rende più magnetici del solito. È giornata fertile per il cuore: chi è solo può vivere un incontro delicato ma significativo. Le coppie parlano di stabilità. Sul piano pratico, una questione economica si chiarisce.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio agita i pensieri. Siete rapidi, brillanti, ma anche inquieti. Oggi dovete scegliere una direzione e non disperdere energia. In amore chiarite un dubbio. Nel lavoro arriva una notizia che cambia programma.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende profondi e vulnerabili. Siete più sensibili del solito. In amore desiderate protezione, ma dovete anche offrirla. Nel lavoro fate valere con calma un vostro diritto. Serata più dolce.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 febbraio 2026), il Sole vi sostiene, ma vi chiede misura. Non imponete la vostra volontà. In amore l’orgoglio può creare distanza. Opportunità professionale interessante, ma da valutare con attenzione.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi dona lucidità e senso pratico. Ottima giornata per sistemare questioni burocratiche. In amore però lasciate spazio all’imprevisto. Una parola tenera può sciogliere una tensione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi illumina di fascino elegante. È giornata di chiarimenti e riconciliazioni. Nel lavoro una trattativa può trovare equilibrio. Attenzione solo alla stanchezza serale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende magnetici e profondi. Oggi siete irresistibili, ma anche molto esigenti. Non mettete alla prova chi vi ama. Ottime intuizioni professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Pensate a un progetto futuro. In amore serve sincerità. Buone notizie in arrivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi protegge nelle scelte concrete. Oggi potete chiudere una questione importante. In amore più calore e meno rigidità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 febbraio 2026), Urano porta una novità improvvisa. Un incontro o una proposta inattesa cambia l’umore. Seguite l’istinto.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende ispirati. È giornata romantica, ideale per dichiarazioni o chiarimenti. Fidatevi del cuore.