Oroscopo Branko oggi 26 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, in queste giornate siete simpatici, eccentrici, sempre al centro dell’attenzione di amici e colleghi. Un atteggiamento favorito da un certo buon umore, anche se la famiglia è convinta che ci sia qualcosa di più profondo dietro, magari un segreto. Se così fosse, sarete smascherati presto. Se così non fosse, saranno tutti felici di godersi il vostro sorriso e la vostra allegria.

Toro

Amici del Toro, se siete uomini che vivono una relazione molto duratura, un matrimonio, allora siete alla ricerca della passione, della leggerezza, di un rapporto più “sessualmente attivo”. Favorite le nuove iniziative professionali, qualche proposta potrebbe portarvi a breve a varcare i confini nazionali.

Gemelli

Cari Gemelli, siete in partenza per qualche viaggio di lavoro e il vostro percorso è lastricato di piccoli intoppi, che la fortuna vi aiuterà a superare. Non prendete sotto gamba la vostra salute, avete bisogno di stare in forma per affrontare impegni e responsabilità. Mercurio vi protegge dagli imprevisti.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi prevede che ci sarà qualche discussione all’interno dell’ambiente familiare, ma Luna e Vergine vi saranno la forza di affrontare gli impegni con energia. Di aiutare i figli con i loro bisogni, tanti e diversi, faticosi. È per questo che non vorrete disperdere energie con futili battibecchi.

Leone

Cari Leone, questo settembre è per voi indimenticabile. Non perché ci sia qualche evento eccezionale, ma perché avete un successo assicurato in tutte le vostre attività quotidiane. Quando si lavora per una vita anche raggiungere la pensione è un successo. È Giove a benedire tutto quello che fate, a guidare il vostro destino verso la direzione giusta.

Vergine

Amici della Vergine, il vostro rapporto di coppia ha bisogno di momenti di intensa intimità. Anche se condividete con il partner una casa e un rapporto datato, un matrimonio e dei figli, non dovete dimenticare di curare la relazione, rinnovare ogni giorno – nel concreto – la promessa che vi siete fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete aprire la vostra mente se vorrete fare dei passi avanti e migliorare la vostra vita nella vita privata come in quella lavorativa. Non chiudetevi nei preconcetti, superateli e godete della diversità del mondo e delle persone.

Scorpione

Cari Scorpione, gli uomini dovranno approfittare di questa giornata per placare qualche discussione scoppiata negli scorsi giorni con le proprie compagne. Ritrovare la passione, tornare a vivere un amore strepitoso, sarà più facile di quello che pensate grazie a Plutone e Marte. Venere, anche, ci mette del suo per farvi lottare per conservare la bellezza di un sentimento.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi Branko prevede che Marte e Venere potrebbero giocarvi degli scherzi decisamente non divertenti. Il percorso che avete scelto per la realizzazione di un obiettivo è lastricato di ostacoli, e in più c’è una Luna che rende cagionevole il vostro stato di salute. Dal 28 del mese in poi le cose andranno a migliorare.

Capricorno

Gli affari personali andranno a gonfie vele se saprete sfruttare le giuste correnti per far correre la vostra barca. Saturno e Plutone sono in aspetto positivo nella Vergine, il che fa fiorire i vostri affari. Ma non quelli lavorativi, ma quelli personali. In questi giorni qualcuno vi proporrà una collaborazione, ma non accettate se non siete convinti al 100%.

Gli affari personali andranno a gonfie vele se saprete sfruttare le giuste correnti per far correre la vostra barca. Saturno e Plutone sono in aspetto positivo nella Vergine, il che fa fiorire i vostri affari. Ma non quelli lavorativi, ma quelli personali. In questi giorni qualcuno vi proporrà una collaborazione, ma non accettate se non siete convinti al 100%.

Acquario

Cari Acquario, l’autunno è appena iniziato e c’è una domanda per voi da parte di Branko: siete pronti per il primo successo della nuova stagione? Stelle e pianeti assicurano ottimi risultati delle vostre attività: il vostro talento sarà valorizzato e, per questo, la vostra autostima migliorerà moltissimo.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, avrete qualche nuvola nel vostro cielo. Tranquilli, però, perché si tratta di nuvole passeggere e non di forti temporali. Siete sempre molto risolutivi, avete questa grande capacità, quindi utilizzatela in momenti un po’ particolari come questo.

