Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e attendibile degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv nelle quali viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 26 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, non è il giorno giusto per dedicarvi a coltivare il rapporto con gli altri. Vi sentite nervosi e scontrosi, quindi è meglio non avere a che fare con voi oggi. Qualche tensione in arrivo anche in amore, da oggi fino al weekend: cercate il dialogo in ogni occasione, senza arrivare allo scontro con il partner. E siate meno gelosi.

TORO

Per quanto riguarda il Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata interessante e tutto sommato positiva. Molte stelle saranno infatti al vostro fianco per affrontare diverse questioni rimaste in sospeso, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Impegnatevi a fondo come sempre, in modo tale che nessuno possa mai avere qualcosa da ridire su ciò che fate. Fase di grande miglioramento anche in amore, soprattutto tra i single.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, anche voi attraversate un periodo di netto recupero, dopo una fase di difficoltà e malinconia. Finalmente, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, avete smesso di guardare alle vostre spalle: il passato è passato, è giusto pensare al presente e al futuro. Concentratevi sui sentimenti, soprattutto se avete passato una crisi con il partner. Sono favorite, in questo periodo, le riappacificazioni.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, vivranno una giornata ricca di perplessità e incertezze. Già da giorni siete assaliti dai dubbi, soprattutto per quel che riguarda il vostro lavoro: non siete più convinti di aver imboccato la strada giusta. Le stelle vi dicono che siete ancora in tempo a dare una sterzata: ma prima di farlo, assicuratevi che sia davvero ciò che desiderate.

Il segno fortunato del 26 settembre 2019

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 settembre, è sicuramente quello dei Gemelli: eravate concentrati, da troppo tempo, su una persona che appartiene ormai al vostro passato. Finalmente vi siete resi conto che il futuro può regalarvi gioie maggiori: rallegratevene.

