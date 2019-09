Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, giovedì 26 settembre 2019, Paolo Fox ha comunicato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, giovedì 26 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, le stelle tornano a sorridervi con decisione. Oggi, approfittate per fare qualcosa che non avete mai fatto: con il partner, con gli amici o anche semplicemente da soli. Dedicate questa giornata a voi stessi, senza pensare alla solita routine o alle responsabilità del lavoro. Buone notizie anche dal punto di vista finanziario: in arrivo entrate inaspettate.

VERGINE

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, saranno tra i segni più fortunati di oggi. Finalmente avete smesso di farvi troppi problemi per gli altri. Volete una cosa? Andate a prenderla, senza pensare a cosa le persone potrebbero pensare. Con questa nuova consapevolezza, togliersi grandi soddisfazioni sarà molto più facile del previsto. Persino sul lavoro, voi che ultimamente avete vissuto così tante difficoltà…

BILANCIA

Amici della Bilancia, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci saranno molte discussioni. Saturno, infatti, è in opposizione al vostro segno e vi rende più bellicosi che mai. Fate attenzione soprattutto in amore: se ci sono gelosie nel vostro rapporto, non liquidatele come se fossero inezie. Impegnatevi per risolvere tutti i problemi: solo così potrete essere davvero felici con il partner.

SCORPIONE

Per quanto riguarda gli Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata di grandi dubbi. Siete consapevoli che ultimamente siete andati un po’ allo sbando. Non siete equilibrati, né nelle decisioni, né nei comportamenti. Qualche amico vero finirà per farvelo notare anche in modo brusco: non prendetela sul personale, ma cercate di cambiare atteggiamento verso tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 26 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine, che finalmente si toglie il fardello della paura di agire e comincia a fare davvero ciò che le piace. Senza pensare al giudizio degli altri, né alle conseguenze. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete mai.

