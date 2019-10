Oroscopo Branko oggi 26 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 25 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 ottobre 2019:

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko, i nati sotto il segno dell’Ariete oggi devono stare attenti a non strafare a livello fisico per non incappare in situazioni spiacevoli come influenze o eccessivo stress. Il consiglio è quello di dedicarsi alla famiglia e alla cura dei parenti, specialmente quelli più anziani.

Toro

Buone notizie in campo professionale per gli amici del Toro, grazie al riflesso della Luna in Bilancia. Attenzione alla salute, soprattutto nei prossimi giorni in previsione di Marte di Novembre. In amore, invece, dovete pazientare ancora un po’.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la Luna è in Bilancia fino al 30 ottobre e questo vi permette di rendere al meglio in professionale, sia che si tratti di sostenere degli esami universitari, che dei colloqui lavorativi. Ottime opportunità anche in amore.

Cancro

Gli amici del Cancro purtroppo oggi hanno Saturno contro. Non è un fatto insolito, capita a tutti i segni, prima o poi. Ogni sette anni, infatti, il pianeta mette in discussione un segno piuttosto che un altro. Tuttavia, in amore ci sono ottime possibilità.

Leone

Cari Leone, l’unica vostra preoccupazione potrebbe arrivare attraverso azioni o successi professionali di altri. Meglio sopportare in silenzio, visto la leggera raucedine che potrebbe colpirvi. Un nuovo amore, però, è alle porte.

Bilancia

Cari Bilancia, anche voi dovrete fare i conti con Saturno contro. Fate attenzione, dunque, ai rapporti personali, specialmente quelli in famiglia. Cercate di rilassarvi e di non essere troppo impulsivi: contate fino a 10 prima di agire.

Vergine

Gli amici della Vergine possono contare su Saturno. Questo porta un influsso positivo in campo professionale: se volete aprire un’attività, questo è il momento giusto. Ottima giornata anche per l’amore.

Scorpione

Per gli amici dello Scorpione oggi c’è da fare molta attenzione: Saturno, infatti, effettua un passaggio fondamentale in Capricorno. Questo potrebbe stravolgere la vostra vita, non necessariamente in negativo, ma è meglio essere prudenti. In amore, date libero sfogo alla vostra passione!

Sagittario

Cari Saggittario, Saturno ha concluso il transito nel segno, ma non è andato ancora via. Dovreste ancora lottare per far valere il vostro talento, ma vedrete che alla fine la vostra tenacia saprà premiarvi. L’amore va a gonfie vele.

Capricorno

Amici del Capricorno, pazientate ancora un po’ e fate attenzione alla salute. Il resto vedrete che arriverà da sè. Siete testardi e preso verrete premiati per questo, ma prima bisogna attendere che Saturno faccia il suo corso.

Acquario

Cari Acquario oggi è la giornata ideale per vincere le vostre sfide professionali. Tuttavia fate attenzione: molte persone tramano alle vostre spalle. Non vi fate vedere preoccupati, c’è chi non aspetta altro.

Pesci

Amici dei Pesci oggi potete contare su una Luna sempre più positiva e su Marte, assai favorevole. Nessun ostacolo può fermarvi: abbandonate le mura domestiche e cogliete al volo le tante opportunità che si presenteranno.

