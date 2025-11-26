Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:09
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 26 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, mese di rilancio: Marte ti dà coraggio per una decisione professionale. In amore voglia di stabilità, ma senza rinunciare alla tua libertà.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tempo di radici e scelte solide: un progetto economico prende forma. Affetti stabili, con un momento tenero attorno a metà mese.

Gemelli

Cari Gemelli, mese di movimento: incontri, scambi, nuovi contatti utili. Il cuore si accende con una persona brillante come te.

Cancro

Cari Cancro, periodo dolce e protettivo: famiglia e casa al centro. In amore un gesto romantico cambia la direzione del mese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 novembre 2025), ritorno della fiducia: qualcosa che aspettavi si sblocca. In amore desiderio di intensità e riconferme.

Vergine

Cari Vergine, mese ordinato e produttivo: ritrovi il controllo e la serenità. Una novità sentimentale porta equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, bellezza, armonia, eleganza: sei nel tuo elemento. Un dialogo chiarificatore ti libera da un piccolo peso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione profonda: il mese è intenso ma rigenerante. Un’intuizione lavorativa si rivela preziosa.

Sagittario

Cari Sagittario, ottimismo: il mese porta viaggi, idee nuove, entusiasmo. In amore tutto più leggero, spontaneo, fluido.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, costruzione e concretezza: semini bene e raccogli presto. Il cuore chiede autenticità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 novembre 2025), novità improvvise che ti stimolano. Amicizie in primo piano, amore un po’ imprevedibile ma affascinante.

Pesci

Cari Pesci, mese emotivo ma positivo: un sogno torna possibile. Relazioni più morbide, più empatiche, più vere.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca