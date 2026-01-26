Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti chiede maturità. L’energia è alta, ma va direzionata. In amore serve dialogo, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Nel lavoro puoi fare un salto di qualità, ma solo se accetti compromessi intelligenti. La forza vera è saper attendere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, periodo fertile e rassicurante. Le stelle ti invitano a godere dei frutti seminati. In amore stabilità e dolcezza, con possibilità di progetti concreti. Il lavoro procede senza scossoni, ma con buone prospettive future. Fidati del tuo ritmo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante e curioso. È un cielo che favorisce comunicazione e incontri. In amore torna il sorriso, ma attenzione alle promesse non mantenute. Nel lavoro idee nuove chiedono organizzazione. Mente veloce, cuore leggero.

Cancro

Cari Cancro, cielo emotivo ma protettivo. In amore puoi ritrovare serenità se lasci andare il passato. La famiglia resta al centro. Nel lavoro piccoli ostacoli, ma superabili con calma. Prenditi cura di te: la sensibilità è un dono, non un peso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 gennaio 2026), il Sole ti sostiene e ti spinge a mostrarti. In amore c’è calore, passione, voglia di costruire. Sul lavoro arrivano conferme, ma evita di strafare. Brilla, ma lascia spazio anche agli altri.

Vergine

Cari Vergine, cielo di riflessione e concretezza. È il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore desideri chiarezza e stabilità. Il lavoro richiede precisione: sei nel tuo elemento. Benessere in miglioramento.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce i sentimenti. In amore puoi vivere momenti di grande armonia, se smetti di rimandare. Il lavoro chiede decisioni coraggiose. Segui la bellezza, ma anche la verità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo profondo, magnetico. In amore emozioni intense, ma serve fiducia. Nel lavoro puoi chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Trasformazione positiva se accetti il cambiamento.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo dinamico, espansivo. In amore desideri autenticità. Nel lavoro nuove opportunità, soprattutto se guardi oltre i confini abituali. Ottimo momento per imparare, viaggiare, crescere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti rende forte e determinato. È un periodo di responsabilità, ma anche di grandi conquiste future. In amore hai bisogno di solidità. Il lavoro è impegnativo, ma produttivo. Persevera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 gennaio 2026), Urano porta novità improvvise. In amore serve chiarezza. Nel lavoro idee fuori dal comune possono dare frutti se ben gestite. Libertà sì, ma con direzione.

Pesci

Cari Pesci, cielo dolce e ispirato. In amore romanticismo e comprensione. Nel lavoro segui l’intuizione, ma resta concreto. Le stelle ti guidano se ascolti il cuore senza perderti.