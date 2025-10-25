Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, potrete approfittare del weekend per affrontare situazioni che richiedono coraggio e iniziativa. Marte stimola l’energia e la voglia di fare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vivrete giornate di armonia e stabilità. Venere favorisce i rapporti affettivi e consente di risolvere eventuali malintesi. Weekend ideale anche per dedicarsi a hobby creativi o al benessere personale.

Gemelli

Cari Gemelli, il fine settimana sarà stimolante e ricco di movimento. Mercurio favorisce la comunicazione e gli incontri sociali. Le coppie vivranno momenti leggeri e divertenti.

Cancro

Cari Cancro, dovrete prestare attenzione alle emozioni durante questo weekend. La Luna accentua la sensibilità e stimola la riflessione sui rapporti affettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 ottobre 2025), vivrete giornate intense e positive. La fiducia in sé stessi favorisce iniziative sia sul lavoro che in amore.

Vergine

Cari Vergine, dovrete prestare attenzione ai dettagli, ma potrà trarre soddisfazioni dal lavoro e dalle relazioni. Venere invita alla chiarezza nei sentimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, vivrete un fine settimana equilibrato e costruttivo. Mercurio favorisce la comunicazione e la socialità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete protagonisti di giornate intense e profonde. Plutone stimola il desiderio di cambiamento e introspezione.

Sagittario

Cari Sagittario, vivrete un weekend carico di entusiasmo e vitalità. Giove favorisce nuove opportunità, anche legate a viaggi o attività diverse dal solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovrete affrontare qualche momento di riflessione. Saturno invita alla prudenza, specialmente nelle relazioni e nelle questioni pratiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 ottobre 2025), giornate stimolanti e ricche di creatività. Le intuizioni personali saranno utili sia sul lavoro sia nei rapporti affettivi.

Pesci

Cari Pesci, fine settimana intenso e ricco di emozioni. Nettuno stimola sensibilità e fantasia, rendendo i rapporti affettivi più profondi e significativi.