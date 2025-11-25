Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 25 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana parte con una bella spinta: un progetto prende forma e senti di avere nuovamente il controllo. In amore torna la passione, ma anche un pizzico di gelosia… gestiscila con calma.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giorni buoni per firmare accordi, chiarire malintesi o mettere basi solide in una relazione. Il cuore si scalda lentamente, come piace a te, ma stavolta con maggiore decisione.

Gemelli

Cari Gemelli, notizie in arrivo: una mail, una telefonata, un invito… qualcosa si muove! In amore torna il dialogo: basta mezze parole, ora si parla chiaro e ci si capisce meglio.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti protegge e ti invita a coccolarti. Nelle relazioni potresti sentirti più sensibile del solito: non chiuderti, condividi ciò che provi. Fortuna nelle questioni domestiche.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 novembre 2025), settimana di energia, leadership e – perché no – un pizzico di scena! L’affetto cresce e qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto generoso. Lavoro: idee vincenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, piccole tensioni da gestire con metodo, ma una volta sistemate tutto scorre liscio. In amore serve più spontaneità: togli qualche filtro e lasciati andare, farà bene alla coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere è dalla tua parte: fascino alto, incontri piacevoli e maggiore armonia nelle relazioni. Nel lavoro una soluzione arriva proprio quando ne avevi più bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giorni intensi ma produttivi. Ti senti più determinato e questo attira opportunità. In amore si apre una fase più profonda: vuoi chiarezza e la otterrai.

Sagittario

Cari Sagittario, aria di avventure! Viaggi, spostamenti o nuove conoscenze movimentano la settimana. Nel lavoro torna l’entusiasmo. Amore frizzante, soprattutto per i single.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità sì, ma anche soddisfazioni. Un progetto prende quota. In amore la stabilità è ciò che cerchi e ciò che arriva: rapporti solidi, concreti, rassicuranti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 novembre 2025), la tua creatività è alle stelle: nuove idee, nuovi contatti, nuove possibilità. In amore però serve più ascolto: non dare tutto per scontato.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità si trasforma in intuizione: segui il tuo istinto, ti guida bene. Rapporti più dolci e comprensivi. Nel lavoro arriva un aiuto inatteso che semplifica molto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 novembre 2025
Oroscopo / Scopri la macchina perfetta per il tuo segno zodiacale, che slot sei?
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 24 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 24 al 30 novembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 24 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 24 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 24 novembre 2025
Ricerca