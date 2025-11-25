Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana parte con una bella spinta: un progetto prende forma e senti di avere nuovamente il controllo. In amore torna la passione, ma anche un pizzico di gelosia… gestiscila con calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giorni buoni per firmare accordi, chiarire malintesi o mettere basi solide in una relazione. Il cuore si scalda lentamente, come piace a te, ma stavolta con maggiore decisione.

Gemelli

Cari Gemelli, notizie in arrivo: una mail, una telefonata, un invito… qualcosa si muove! In amore torna il dialogo: basta mezze parole, ora si parla chiaro e ci si capisce meglio.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti protegge e ti invita a coccolarti. Nelle relazioni potresti sentirti più sensibile del solito: non chiuderti, condividi ciò che provi. Fortuna nelle questioni domestiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 novembre 2025), settimana di energia, leadership e – perché no – un pizzico di scena! L’affetto cresce e qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto generoso. Lavoro: idee vincenti.

Vergine

Cari Vergine, piccole tensioni da gestire con metodo, ma una volta sistemate tutto scorre liscio. In amore serve più spontaneità: togli qualche filtro e lasciati andare, farà bene alla coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere è dalla tua parte: fascino alto, incontri piacevoli e maggiore armonia nelle relazioni. Nel lavoro una soluzione arriva proprio quando ne avevi più bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giorni intensi ma produttivi. Ti senti più determinato e questo attira opportunità. In amore si apre una fase più profonda: vuoi chiarezza e la otterrai.

Sagittario

Cari Sagittario, aria di avventure! Viaggi, spostamenti o nuove conoscenze movimentano la settimana. Nel lavoro torna l’entusiasmo. Amore frizzante, soprattutto per i single.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità sì, ma anche soddisfazioni. Un progetto prende quota. In amore la stabilità è ciò che cerchi e ciò che arriva: rapporti solidi, concreti, rassicuranti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 novembre 2025), la tua creatività è alle stelle: nuove idee, nuovi contatti, nuove possibilità. In amore però serve più ascolto: non dare tutto per scontato.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità si trasforma in intuizione: segui il tuo istinto, ti guida bene. Rapporti più dolci e comprensivi. Nel lavoro arriva un aiuto inatteso che semplifica molto.