Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, state per entrare in una settimana impegnativa ma con un cielo valido e favorevole soprattutto per gli affari. Cercate di approfittarne al meglio chiudendo una trattativa o dando una sterzata ad un progetto che seguite da tempo!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete reduci da una settimana che vi ha messo a dura prova ma che si sta per chiudere nel migliore dei modi. La Luna è in aspetto favorevole, situazione ideale per organizzare qualcosa di piacevole e bello insieme al partner e alle persone preferite.

Gemelli

Cari Gemelli, attenzione a possibili disturbi fisici creati dalla Luna in quadratura, magari problemi di digestione o di metabolismo ma anche repentini sbalzi d’umore. Cercate di mantenere la calma.

Cancro

Cari Cancro, avrete modo di recuperare energie e iniziare a sentirvi meglio fisicamente. Può essere anche il giorno più adatto per iniziare una dieta depurativa, rimettersi in riga e adottare abitudini di vita più sane.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 novembre 2024), non è facile gestire lo stress del momento. Qualcuno sarà indotto a raccontare qualche bugia per evitare che la situazione possa peggiorare. Magari, anche per evitare che una situazione possa degenerare, sarete costretti a fare buon viso a cattivo gioco. Sarete bravi a far apparire come vere delle situazioni che in realtà non si sono mai verificate.

Vergine

Cari Vergine, se qualcuno ha subito in passato una ferita emotiva molto profonda, oggi potrebbe riemergere in maniera prepotente e potrebbe risvegliare in voi dei sentimenti negativi. Cercate di mettervi alle spalle quelle delusioni legate al passato, solo così potrete vivere il futuro senza condizionamenti o negatività.

Bilancia

Cari Bilancia, l’influenza negativa di Mercurio vi porterà a tenere il broncio per tutta la giornata e ad essere un po’ nervosi e intolleranti. Perfino le novità positive potrebbero essere inizialmente fonte di polemiche e discussioni. Cercate di circondarvi solo di persone positive in grado di suscitare in voi emozioni positive e ottimismo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è una settimana che inizia all’insegna del nervosismo per le persone nate sotto il segno dello Scorpione. In genere si dice che chi ben comincia è a meta dell’opera. Per fare vostro questo proverbio, occorre cercare di liberarvi subito di quegli impegni onerosi che sono per voi fonte di stress.

Sagittario

Cari Sagittario, dicembre sarà per voi un mese piuttosto caotico a livello lavorativo. Non sarà facile gestire alcune situazioni che vi perplimono o che vi rendono nervosi. Ci sarà un cambio di marcia da affrontare cercando di adeguarvi ai nuovi ritmi. All’inizio magari non sarà facile, ma col tempo ci riuscirete anche voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete molto ispirati dal punto di vista umorale e questo vi fa stare bene e in armonia con gli altri. Magari questa ispirazione non si baserà su qualcosa di fondato ma solo su sensazioni vostre. Qualcuno potrebbe essere investito da un progetto che comporta importanti responsabilità ma non farete fatica a dimostrarvi all’altezza della situazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 novembre 2024), state vivendo nell’ambito di un contesto sociale un po’ stantio e noioso. Avreste bisogno di ulteriori stimoli anche per stare bene con voi stessi. Cercate di recuperare la vostra forma fisica anche per vivere in armonia con voi stessi e con gli altri. Cercate di evitare la solitudine perché potrebbe peggiorare le cose.

Pesci

Cari Pesci, forse dovreste cercare di mettere da parte le vostre insicurezze che ultimamente hanno frenato bruscamente le vostre ambizioni. Dovrete cercare di autoconvincervi che siete capaci di fare tutto, evitando di mettere limiti alla provvidenza. Non dite di no se qualcuno vi lancia una sfida.