OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana l’oroscopo vedrà la Luna nuova in Sagittario e Venere che entra in Capricorno: per voi significa che ci saranno tre pianeti in aspetto critico, preparatevi ad altri cambiamenti in campo professionale, siete pronti per nuove esperienze. La Luna per oggi è ancora in Scorpione, approfittate del suo influsso combinato a Marte e Mercurio per approfondire la vostra sfera sentimentale.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna ancora in Scorpione, interessante e creativa, ma dovete essere anche prudenti nel lavoro e con la salute. Cercate di mantenere la calma, molto presto il fastidio che provate sparirà, da domani la Luna passa in Sagittario e promette nuovi stimoli. Arrivano circostanze favorevoli grazie a Venere.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, in questo lunedì sarete pungenti al posto giusto, avrete una straordinaria capacità di parola, sarete brillanti e coinvolgenti. Da domani la Luna passa in Sagittario, ciò significa che avrete qualche difficoltà con le autorità, complice anche Giove che con la sua influenza caccia fuori il lato peggiore della vostra personalità.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno ha deciso di remare contro alle vostre proposte, le vostre iniziative saranno bocciate e questo atteggiamento bellicoso vi manderà fuori di testa. Da domani Venere si unisce a Saturno-Plutone in Capricorno e per voi preannuncia guai, soprattutto nel matrimonio. Approfittate della Luna positiva di oggi, ancora in Scorpione, che dà una spinta alla vostra vena passionale.

Leone

Cari Leone, Luna distratta in Scorpione con Marte e Mercurio vi mette sull’attenti, potrebbero capitare piccoli incidenti domestici, tenete gli occhi aperti. Discussioni in famiglia vi metteranno di cattivo umore, non pensate prima di agire e questo è un male che alimenta il fuoco della discordia. Da domani la Luna passa in Sagittario e ci saranno nuove opportunità per gli affari e per l’amore.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede nella prospettiva di curare maggiormente i rapporti familiari. Da domani nasce una luna Nuova e ci saranno dei cambiamenti inevitabili nella vostra vita ma, con l’intervento di Venere, potreste andare incontro anche a qualche piacevole sorpresa.

Bilancia

Cari Bilancia, arrivano dei cambiamenti faticosi per quelli nati sotto il vostro segno, da domani Venere transita in Capricorno, oggi è ancora vicina a Giove in Sagittario, quindi tenete duro. Questa è una fase positiva per la professione, utile anche per la famiglia dove, tra una discussione e l’altra, si era persa la serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, siete bloccati in un limbo, continuate a pensare al passato ma le stelle vi regaleranno un pizzico di fortuna in questi giorni. La Luna ancora nel vostro segno promette delle novità nel lavoro, ma da domani con la Luna Nuova avrete invece delle sorprese anche in amore. Venere in Capricorno con l’aiuto di Plutone e Saturno vi mette nella condizione di prendere importanti decisioni.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, da oggi fino alla prossima settimana sarete voi i protagonisti. Da domani la Luna, la più importante dell’anno, si affianca a Giove creando una combinazione eccellente per il vostro cielo. Prendetevi un momento per riflettere sulla vostra vita, organizzate appuntamenti anche d’amore e coltivate di più i vostri interessi.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna in Scorpione accanto a Marte rafforza la vostra sfera sentimentale, una storia d’amore come la vostra non si vedeva da tempo, niente può intaccare la vostra felicità. La prossima notte sarà magica, complice l’arrivo di Venere nel segno che, luminosa come una cometa, vi guiderà verso la persona giusta.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di tenervi in movimento, avete bisogno di rinvigorire le articolazioni, le gambe sono il vostro punto debole, ma date un’occhiata anche alla pressione. Marte unito alla Luna in Scorpione oggi non è un bell’esempio di diplomazia, limitatevi a parlare il meno possibile. Sagittario salverà la giornata, da domani la Luna nasce nel suo segno e stimola la crescita professionale grazie all’influenza di Giove.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko termina nel vostro segno e sottolinea un amore a prima vista, voglia di consolidare i rapporti già esistenti con matrimonio e figli. Questi sono i miracoli della Luna in Scorpione che, unita a Marte e Mercurio, da mezzanotte si unirà anche con Venere. Questa sarà una settimana complicata per i rapporti professionali.

