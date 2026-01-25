Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi mette alla prova per rendervi più forti. L’amore si chiarisce, il lavoro richiede decisioni rapide. Non temete i cambiamenti: sono il vostro destino naturale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tempo di stabilità e dolcezza. L’amore si fa più profondo, il lavoro più sicuro. Il cielo vi invita a godere dei piccoli piaceri: sono quelli che nutrono l’anima.

Gemelli

Cari Gemelli, parole, incontri, coincidenze. Il destino vi parla attraverso le persone. In amore c’è curiosità, nel lavoro nuove idee. Seguite ciò che vi stimola la mente.

Cancro

Cari Cancro, il passato bussa alla porta, ma non per ferirvi: per insegnarvi. L’amore può guarire vecchie ferite. Sul lavoro fidatevi dell’intuito. La Luna vi protegge.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 gennaio 2026), il cielo vi chiede generosità. Date senza aspettarvi applausi. L’amore è caldo e sincero. Il lavoro porta riconoscimenti se agite con cuore aperto.

Vergine

Cari Vergine, ordine fuori, calma dentro. Il cielo vi chiede di lasciare andare il controllo. In amore servono emozioni vere. Il lavoro procede bene, ma non trascurate il corpo.

Bilancia

Cari Bilancia, scelte importanti nei sentimenti. Il cielo vi invita a dire “sì” a ciò che vi rende sereni. Sul lavoro equilibrio ritrovato. Venere vi sorride.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione, verità, rinascita. L’amore è intenso, il lavoro strategico. Tagli netti portano nuova luce. Fidatevi del vostro potere interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di futuro. Il cielo vi invita a guardare lontano. In amore servono spazi, nel lavoro nuove prospettive. Il destino è in movimento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, costruite oggi ciò che durerà domani. L’amore è più stabile, il lavoro impegnativo ma promettente. Il cielo vi sostiene, anche se in silenzio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 gennaio 2026), novità improvvise, incontri fuori dal comune. L’amore sorprende. Il lavoro richiede creatività. Seguite la vostra unicità.

Pesci

Cari Pesci, sogni profetici, emozioni profonde. L’amore può diventare magia. Il lavoro segue l’ispirazione. Il cielo vi chiede di credere nei vostri sogni.