Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:38
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 25 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, spirito d’iniziativa: le opportunità arrivano, basta coglierle senza impulsività. In amore, equilibrio tra passione e comprensione.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità e concretezza: giornata utile per pianificare il futuro. In amore, piccole attenzioni rafforzano il legame. Sul lavoro, costanza ripaga.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione e curiosità: momento ideale per chiarire malintesi e fare nuove conoscenze. In amore, dialogo e leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, emozioni profonde: ascolta il cuore, ma valuta i fatti. In amore, gesti semplici creano grande intimità. Sul lavoro, prudenza e attenzione ai dettagli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), brillare con responsabilità: energia alta, attenzione a non travolgere gli altri. In amore, passione e spontaneità. Sul lavoro, ottime intuizioni e riconoscimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, ordine e organizzazione: affronta oggi pratiche e progetti con metodo. In amore, dialogo e comprensione rafforzano il legame.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e equilibrio: giornata favorevole per mediare e chiarire rapporti. In amore, empatia e piccoli gesti contano molto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e trasformazione: emozioni forti che portano a scelte decisive. In amore, sincerità e chiarezza. Sul lavoro, strategia e intuizione premiate.

Sagittario

Cari Sagittario, avventura e curiosità: ottimo giorno per nuove esperienze e contatti. In amore, leggerezza e divertimento. Sul lavoro, energia positiva per iniziare progetti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, pragmatismo e pazienza: passo sicuro verso obiettivi concreti. In amore, dialogo e attenzione ai dettagli rafforzano la coppia. Sul lavoro, costanza e metodo pagano.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), originalità e idee nuove: giorno propizio per proporre soluzioni diverse. In amore, incontri stimolanti. Sul lavoro, creatività premiata.

Pesci

Cari Pesci, intuito e sensibilità: ascolta il cuore e le emozioni degli altri. In amore, empatia e romanticismo. Sul lavoro, attenzione all’istinto senza trascurare la realtà.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
