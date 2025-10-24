Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, vi attende un’altra giornata dinamica. La vostra energia nel corso delle prossime ore sarà contagiosa e vi aiuterà a portare avanti progetti rimasti fermi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in arrivo un’ottima occasione per consolidare rapporti importanti, sia in amore sia in ambito professionale.

Gemelli

Cari Gemelli, quello che state vivendo è un periodo ricco di intuizioni. Questo è il momento giusto per affrontare questioni rimaste in sospeso, soprattutto nel lavoro. Il dialogo sarà fondamentale.

Cancro

Cari Cancro, in queste ore di fine ottobre siete più sensibili del solito, ma anche particolarmente creativi. In amore, i sentimenti profondi emergeranno con forza, favorendo incontri significativi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 ottobre 2025), dovrete gestire alcune situazioni complicate con diplomazia. Per quanto riguarda i sentimenti, il fascino personale vi aiuterà a risolvere malintesi.

Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo fine mese avrete l’opportunità di riorganizzare le vostre priorità. In amore, momenti di tenerezza rafforzeranno i legami già esistenti.

Bilancia

Cari Bilancia, il dialogo aperto nei giorni scorsi porterà a chiarimenti costruttivi in amore e sul lavoro. Le energie astrali vi spingono a esprimere i vostri sentimenti con sincerità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sentirete forte la spinta verso l’azione. In amore, i rapporti più stabili potrebbero consolidarsi ulteriormente, mentre i legami nuovi richiederanno attenzione e pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete inclini a nuove avventure e scoperte. In amore, momenti di complicità renderanno la giornata speciale. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere nuove idee da sviluppare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete affrontare alcune responsabilità extra. In amore, sarà importante ascoltare il partner e trovare soluzioni condivise.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 ottobre 2025), potreste sorprendere chi vi sta accanto con gesti inaspettati. Sul lavoro, le intuizioni creative saranno la chiave del successo.

Pesci

Cari Pesci, vi attende una giornata di comprensione e dolcezza: i rapporti esistenti si rafforzeranno. Sul lavoro, è il momento di ascoltare consigli e collaborare con colleghi.