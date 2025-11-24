Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana parte con una Luna che riaccende l’intraprendenza. Marte ti sostiene e ti rende più deciso/a nelle trattative: bene chi cerca un accordo o vuole rilanciare un progetto. In amore torna un sentimento diretto, chiaro: incontri favoriti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti osserva con dolcezza ma chiede selezione. Settimana utile per rimettere ordine, soprattutto in casa e nelle finanze. Nel lavoro arrivano piccole conferme: un contatto si rivelerà più prezioso del previsto. Amore stabile, con un pizzico di nostalgia che però non disturba.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, tuo pianeta guida, porta movimento: telefonate, idee, opportunità da cogliere al volo. Settimana brillante per chi lavora nella comunicazione.

Cancro

Cari Cancro, Luna sensibile e generosa: ti aiuta a esprimere ciò che senti senza timori. Bene le questioni familiari. In amore c’è un ritorno di armonia e dolcezza. Lavoro un po’ lento, ma un’occasione può arrivare da una persona fidata.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 novembre 2025), il Sole ti sostiene e ti chiede coraggio: settimana di scelte, anche rapide. Nel lavoro si apre uno spiraglio importante: una persona influente può farti una proposta. In amore torna la passione, con un dialogo che accende la fantasia.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio porta ordine e logica, ma sei tu che devi decidere dove mettere l’energia. Settimana utile per riorganizzare impegni e chiarire una questione pratica. Amore un po’ delicato: serve ascolto. Fine settimana più lieve e affettuoso.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti: incontri, chiarimenti, nuove intese. Nel lavoro prendi tempo prima di dare risposte definitive: c’è un dettaglio da valutare bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana intensa, con Marte che accende la determinazione. Nel lavoro puoi chiudere una questione rimasta in sospeso. Amore profondo: dialoghi sinceri e qualche emozione forte. Attenzione solo a non esagerare con il controllo.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo ti sostiene nei progetti a lungo termine: ottimo momento per programmare spostamenti, incontri, nuove collaborazioni. In amore torna la voglia di giocare e sperimentare. Buoni i contatti con persone lontane.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una settimana concreta, come piace a te. Saturno protegge i tuoi passi e ti invita alla prudenza, ma anche a dare fiducia a chi dimostra impegno. Amore stabile, anche se un po’ silenzioso. Nel lavoro arriva una bella conferma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 novembre 2025), il cielo ti chiede libertà e creatività: idee nuove e desideri di cambiamento. Bene chi ha un’attività indipendente. In amore un po’ di altalena, ma con momenti di grande complicità. Occhio alle spese impulsive.

Pesci

Cari Pesci, Luna e Venere portano ispirazione: settimana ricca di intuizioni e sensibilità. Amore romantico, quasi cinematografico. Nel lavoro devi fissare meglio i confini: non accollarti responsabilità che non ti appartengono. Weekend rigenerante.