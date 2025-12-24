Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:20
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata di slancio: le energie ti spingono a concludere progetti. Attenzione a non imporre il tuo punto di vista. In amore, dialogo costruttivo con chi ami.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità e riflessione: ottimo giorno per mettere ordine nelle finanze o nella vita pratica. In amore, cerca conforto nelle piccole cose.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione e curiosità: le parole aprono porte importanti. Sul lavoro, ottime intuizioni. In amore, incontri interessanti e stimolanti.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità e cura: giornata adatta per coltivare legami familiari. Sul lavoro, evita scelte affrettate. In amore, esprimi i tuoi sentimenti senza paura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), vitalità e ambizione: puoi brillare sul lavoro e farti notare. In amore, scintille di passione. Attenzione però a non essere troppo dominante.

Vergine

Cari Vergine, precisione e metodo: perfetto per affrontare pratiche complesse. In amore, ascolta più di quanto parli. Giorno favorevole anche per salute e benessere.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio e armonia: ideale per mediare e risolvere malintesi. In amore, romanticismo e gesti concreti. Sul lavoro, collaborazione e sinergia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e profondità: ottimo per affrontare questioni delicate. In amore, sincerità e trasparenza pagano. Sul lavoro, determinazione premiata.

Sagittario

Cari Sagittario, movimento e scoperta: energia positiva per progetti nuovi e viaggi. In amore, leggerezza e divertimento. Evita però superficialità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, pragmatismo e pazienza: oggi puoi ottenere risultati concreti, anche a lungo termine. In amore, dialogo sincero e rassicurante. Sul lavoro, costanza ripaga.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), creatività e originalità: le tue idee sorprendono. In amore, un incontro può cambiare prospettiva. Sul lavoro, non avere paura di osare.

Pesci

Cari Pesci, intuizione e sensibilità: ascolta i segnali nascosti. In amore, tenerezza e complicità. Sul lavoro, segui l’istinto senza trascurare dettagli pratici.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca