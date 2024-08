Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, se un tuo amico avrà bisogno del tuo tempo e di un tuo aiuto, non dovresti negarglielo. Le stelle ti incoraggiano a fermarti un attimo per schiarirti le idee, prima di buttarti nelle nuove iniziative o alla ricerca di soluzioni concrete. Non darti alle spese pazze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non trascurare troppo la tua vita relazionale, anche se quella pratica ti sta assorbendo parecchio. Proprio dalle relazioni con le persone che ti circondano, potrai trarre l’energia che ti serve ora. Rifletti con molta attenzione, prima di prendere una decisione che riguarda il denaro e i progetti a lungo termine.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove nel segno potrebbe regalarti dei piccoli colpi di fortuna inattesi. Anche se non tutti gli incontri andranno come avevi previsto, non dovresti demoralizzarti. Molto presto arriveranno le opportunità che aspetti da tempo. Se un progetto non sta dando i suoi frutti, forse dovresti cambiare l’approccio.

Cancro

Cari Cancro, le stelle cospireranno per darti una mano a realizzare gli obiettivi che hai in mente. Anche i problemi e gli ostacoli, che un tempo ti sembravano impossibili da superare, potrebbero dissolversi quasi per magia. Vai avanti con coraggio e fiducia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 agosto 2024), sembra che tu possa sentire una certa discordanza interiore. La compatibilità con gli altri potrebbe essere un po’ instabile, quindi meglio evitare conflitti inutili. Tuttavia, la tua intuizione è al top e potresti scoprire nuove possibilità nella carriera. L’amore può avere alti e bassi, ma non disperare: l’energia positiva sta per tornare.

Vergine

Cari Vergine, ci sono alti e bassi in vista. La fortuna non è molto dalla tua parte, ma non disperare! Il lavoro potrebbe richiedere un po’ più di fatica del solito. L’amore sembra essere un rifugio sicuro mentre le finanze richiederanno attenzione extra. Tieni d’occhio la tua energia: obbligati a riposarti quando necessario per evitare crolli.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono alti e bassi nel tuo cielo. Qualche sfida inaspettata potrebbe metterti alla prova, ma la tua energia è alle stelle e ti aiuterà a superare tutto con grinta. Non lasciare che qualche contrattempo finanziario ti faccia perdere il sorriso, l’amore potrebbe riservarti piacevoli sorprese.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la tua fortuna sembra ballare sul filo del rasoio mentre l’amore è come una montagna russa. In carriera ci sono sfide da affrontare ma la tua energia potrebbe sorprenderti positivamente. Prenditi cura delle tue finanze e non trascurare il tuo equilibrio interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo di alti e bassi per te, caro Sagittario. L’amore potrebbe essere una montagna russa emotiva mentre la fortuna non sembra proprio dalla tua parte ultimamente. Sul lavoro, però, potresti scoprire nuove opportunità inaspettate. Mantieni alta l’energia e cerca di bilanciare le tue finanze con saggezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ultimamente la tua compatibilità con gli altri sembra essere un po’ a corrente alternata. Potrebbero esserci delle sfide in amore ma niente di insormontabile. La fortuna è dalla tua parte più del solito e questo potrebbe darti una spinta extra nelle finanze. Tuttavia, fai attenzione alla salute, non trascurare i segnali del tuo corpo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 agosto 2024), ci sono alti e bassi in arrivo. Il tuo intuito è alle stelle, quindi fidati di te stesso. La carriera potrebbe riservare qualche sfida, ma la tua creatività ti aiuterà a superarle. L’amore non brilla particolarmente, potresti sentirti un po’ distaccato. Attenzione alla salute: riposati di più!

Pesci

Cari Pesci, potresti sentirti sommerso da emozioni forti e imprevedibili, ma c’è anche qualche sorpresa positiva in serbo. La tua carriera potrebbe richiedere più attenzione di quanto ti aspettassi mentre la fortuna sembra giocare a nascondino. Nonostante tutto, l’amore ha buone prospettive e le tue finanze sono stabili.