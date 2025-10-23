Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 23 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica. La vostra energia sarà contagiosa e vi aiuterà a portare avanti progetti rimasti fermi. Sul fronte sentimentale, potrebbero emergere tensioni, ma con dialogo e pazienza riuscirete a risolvere qualsiasi malinteso.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in arrivo un’ottima occasione per consolidare rapporti importanti, sia in amore sia in ambito professionale.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo ricco di intuizioni. È il momento giusto per affrontare questioni rimaste in sospeso, soprattutto nel lavoro. In amore, il dialogo sarà fondamentale.

Cancro

Cari Cancro, siete più sensibili del solito, ma anche particolarmente creativi. In amore, i sentimenti profondi emergeranno con forza, favorendo incontri significativi.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), dovrete gestire alcune situazioni complicate con diplomazia. In campo sentimentale, il fascino personale vi aiuterà a risolvere malintesi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore avrete l’opportunità di riorganizzare le vostre priorità. In amore, momenti di tenerezza rafforzeranno i legami già esistenti.

Bilancia

Cari Bilancia, il dialogo aperto porterà a chiarimenti costruttivi in amore e sul lavoro. Le energie astrali vi spingono a esprimere i vostri sentimenti con sincerità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sentirete forte la spinta verso l’azione. In amore, i rapporti più stabili potrebbero consolidarsi ulteriormente, mentre i legami nuovi richiederanno attenzione e pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete inclini a nuove avventure e scoperte. In amore, momenti di complicità renderanno la giornata speciale. Nel lavoro, potrebbero emergere nuove idee da sviluppare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovrete affrontare alcune responsabilità extra. In amore, sarà importante ascoltare il partner e trovare soluzioni condivise.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), potreste sorprendere chi vi sta accanto con gesti inaspettati. Sul lavoro, le intuizioni creative saranno la chiave del successo.

Pesci

Cari Pesci, vi attende una giornata di comprensione e dolcezza: i rapporti esistenti si rafforzeranno. Sul lavoro, è il momento di ascoltare consigli e collaborare con colleghi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 22 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 22 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 21 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca