Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, ma evita impulsività. Piccoli chiarimenti con amici o colleghi portano benefici. In amore, gesti semplici valgono più di grandi parole. Fortuna in spese quotidiane o piccoli investimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sei più sensibile e intuitivo: approfitta per rafforzare legami familiari. Sul lavoro, ascolta consigli ma decidi con calma. In amore, dialogo e attenzione al partner portano armonia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola comunicazione e progetti. Giornata creativa: incontri, messaggi o proposte positive. In amore, novità piacevoli o incontri inaspettati. Attenzione a non disperdere energie.

Cancro

Cari Cancro, Venere ti rende dolce e intuitivo. Momento positivo per rafforzare relazioni sentimentali o familiari. Sul lavoro, un progetto potrebbe avere riconoscimenti. Piccoli viaggi favoriti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 novembre 2025), energia e carisma al top. Giornata favorevole per affermare obiettivi. In amore, il partner apprezza la tua presenza e attenzioni. Fortuna in contatti sociali o inviti piacevoli

Vergine

Cari Vergine, organizzazione e precisione aiutano a risolvere questioni in sospeso. In amore, evitare critiche eccessive e favorire comprensione. Piccoli successi professionali aprono nuove opportunità.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia nelle relazioni e nei rapporti: incontri e trattative favoriti. In amore, dialogo chiaro rafforza il legame. Buone intuizioni per finanze e affari. Energia mentale ottima.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione e determinazione guidano le scelte. In amore, passione intensa ma equilibrata. Sul lavoro, evita conflitti emotivi: la lucidità premia.

Sagittario

Cari Sagittario, entusiasmo e curiosità stimolati da Giove: giornata ideale per nuove esperienze. In amore, bilancia libertà e legami. Buone idee in campo professionale o creativo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concentrazione: momento favorevole per consolidare progetti. In amore, pazienza e costanza ripagano. Fortuna con attività concrete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 novembre 2025), originalità e intuizione stimolate: idee innovative possono sorprendere. In amore, nuove relazioni o sorprese con il partner. Ottime energie per apprendere o pianificare.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e fantasia in aumento: segui l’intuizione, mantieni i piedi per terra. In amore, romanticismo e comprensione rafforzano i rapporti. Sul lavoro, creatività ed empatia aprono nuove possibilità.