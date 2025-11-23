Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 23 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, ma evita impulsività. Piccoli chiarimenti con amici o colleghi portano benefici. In amore, gesti semplici valgono più di grandi parole. Fortuna in spese quotidiane o piccoli investimenti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sei più sensibile e intuitivo: approfitta per rafforzare legami familiari. Sul lavoro, ascolta consigli ma decidi con calma. In amore, dialogo e attenzione al partner portano armonia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola comunicazione e progetti. Giornata creativa: incontri, messaggi o proposte positive. In amore, novità piacevoli o incontri inaspettati. Attenzione a non disperdere energie.

Cancro

Cari Cancro, Venere ti rende dolce e intuitivo. Momento positivo per rafforzare relazioni sentimentali o familiari. Sul lavoro, un progetto potrebbe avere riconoscimenti. Piccoli viaggi favoriti.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 novembre 2025), energia e carisma al top. Giornata favorevole per affermare obiettivi. In amore, il partner apprezza la tua presenza e attenzioni. Fortuna in contatti sociali o inviti piacevoli

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, organizzazione e precisione aiutano a risolvere questioni in sospeso. In amore, evitare critiche eccessive e favorire comprensione. Piccoli successi professionali aprono nuove opportunità.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia nelle relazioni e nei rapporti: incontri e trattative favoriti. In amore, dialogo chiaro rafforza il legame. Buone intuizioni per finanze e affari. Energia mentale ottima.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione e determinazione guidano le scelte. In amore, passione intensa ma equilibrata. Sul lavoro, evita conflitti emotivi: la lucidità premia.

Sagittario

Cari Sagittario, entusiasmo e curiosità stimolati da Giove: giornata ideale per nuove esperienze. In amore, bilancia libertà e legami. Buone idee in campo professionale o creativo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concentrazione: momento favorevole per consolidare progetti. In amore, pazienza e costanza ripagano. Fortuna con attività concrete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 novembre 2025), originalità e intuizione stimolate: idee innovative possono sorprendere. In amore, nuove relazioni o sorprese con il partner. Ottime energie per apprendere o pianificare.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e fantasia in aumento: segui l’intuizione, mantieni i piedi per terra. In amore, romanticismo e comprensione rafforzano i rapporti. Sul lavoro, creatività ed empatia aprono nuove possibilità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 23 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 23 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 22 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca