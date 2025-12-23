Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 23 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, energia e iniziativa: oggi senti il bisogno di fare, di muoverti, di risolvere questioni rimaste in sospeso. Attenzione a non correre troppo e rischiare piccoli incidenti. In amore, un dialogo sincero può chiarire malintesi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento di riflessione e consolidamento. Non forzare le situazioni, lascia che le cose maturino. Sul lavoro puoi ricevere conferme importanti. L’amore richiede pazienza: ascolta senza giudicare.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è vivace, le idee fluiscono. È un giorno ideale per contatti, telefonate e scambi culturali. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore, gioca con leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità accentuata: le emozioni guidano le tue scelte. Momento propizio per chiarire rapporti familiari e sentimentali. Sul lavoro, prudenza e attenzione ai dettagli pagheranno.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 dicembre 2025), forza e carisma: oggi sei al centro dell’attenzione. Attenzione a non travolgere chi ti è vicino. Sul lavoro, nuove opportunità bussano alla porta. In amore, passione e complicità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata di ordine e organizzazione. Perfetta per mettere a posto pratiche rimaste indietro. In amore, evita critiche eccessive, cerca dialogo e comprensione.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e diplomazia: sei portato a fare da mediatore. Sul lavoro, alcune tensioni si risolvono. In amore, piccoli gesti possono fare grandi differenze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità emotiva: oggi le tue emozioni sono profonde e coinvolgenti. Ottimo momento per chiarire sentimenti e per progetti creativi. Sul lavoro, attenzione alle strategie.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di curiosità e movimento. Ideale per studiare, viaggiare o programmare nuove avventure. In amore, leggera leggerezza e desiderio di libertà.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, determinazione e pazienza: oggi puoi fare passi concreti verso obiettivi importanti. In amore, qualcuno ti richiede maggiore ascolto. Sul lavoro, costanza e precisione saranno premiate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 dicembre 2025), creatività e originalità: nuove idee prendono forma. Sul lavoro, non temere di proporre soluzioni fuori dal comune. In amore, imprevisti che portano entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, intuito e sensibilità: ascolta il tuo istinto, sarà guida affidabile. In amore, romanticismo e empatia. Sul lavoro, seguire il flusso può portare risultati sorprendenti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Ricerca