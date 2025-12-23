Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, energia e iniziativa: oggi senti il bisogno di fare, di muoverti, di risolvere questioni rimaste in sospeso. Attenzione a non correre troppo e rischiare piccoli incidenti. In amore, un dialogo sincero può chiarire malintesi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento di riflessione e consolidamento. Non forzare le situazioni, lascia che le cose maturino. Sul lavoro puoi ricevere conferme importanti. L’amore richiede pazienza: ascolta senza giudicare.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è vivace, le idee fluiscono. È un giorno ideale per contatti, telefonate e scambi culturali. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore, gioca con leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità accentuata: le emozioni guidano le tue scelte. Momento propizio per chiarire rapporti familiari e sentimentali. Sul lavoro, prudenza e attenzione ai dettagli pagheranno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 dicembre 2025), forza e carisma: oggi sei al centro dell’attenzione. Attenzione a non travolgere chi ti è vicino. Sul lavoro, nuove opportunità bussano alla porta. In amore, passione e complicità.

Vergine

Cari Vergine, giornata di ordine e organizzazione. Perfetta per mettere a posto pratiche rimaste indietro. In amore, evita critiche eccessive, cerca dialogo e comprensione.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e diplomazia: sei portato a fare da mediatore. Sul lavoro, alcune tensioni si risolvono. In amore, piccoli gesti possono fare grandi differenze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità emotiva: oggi le tue emozioni sono profonde e coinvolgenti. Ottimo momento per chiarire sentimenti e per progetti creativi. Sul lavoro, attenzione alle strategie.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di curiosità e movimento. Ideale per studiare, viaggiare o programmare nuove avventure. In amore, leggera leggerezza e desiderio di libertà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e pazienza: oggi puoi fare passi concreti verso obiettivi importanti. In amore, qualcuno ti richiede maggiore ascolto. Sul lavoro, costanza e precisione saranno premiate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 dicembre 2025), creatività e originalità: nuove idee prendono forma. Sul lavoro, non temere di proporre soluzioni fuori dal comune. In amore, imprevisti che portano entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, intuito e sensibilità: ascolta il tuo istinto, sarà guida affidabile. In amore, romanticismo e empatia. Sul lavoro, seguire il flusso può portare risultati sorprendenti.