Oroscopo Branko oggi 22 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, con l’autunno in arrivo le stelle riportano la vostra attenzione su affari e famiglia: questa settimana sarete costretti a riprendere in mano alcune questioni che avevate lasciato in sospeso nel corso dell’estate. Una Luna calante in Gemelli porterà delle novità, ma dovrete avere ancora un po’ di pazienza.

Toro

Amici del Toro, anche per voi la nuova stagione autunnale porta novità professionali e nuovi impegni che vi porteranno via tempo ed energie, ma anche tanta soddisfazione. I guadagni, inoltre, saranno notevoli, mentre anche la sfera privata della vostra vita non vi dà preoccupazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi per voi è decisamente positivo. E non solo quello di oggi, visto che le stelle prevedono un mese di ottobre dove tutto andrà a gonfie vele. Soprattutto le attività pratiche, quindi quelle lavorative, vi assorbiranno nel modo giusto, garantendovi quella crescita professionale a cui aspirate da tempo. Cancro Per gli amici del Cancro non ci sono buone notizie: Luna calante e Saturno contro, infatti, non faranno cominciare questo autunno proprio con il piede giusto. Tensioni sia sul lavoro che in amore, dove siete ancora restii nel fidarvi di qualcuno con cui avete intrapreso una relazione da qualche mese. TUTTI GLI OROSCOPI Leone Cari Leone, dopo un’estate esplosiva le stelle prevedono una leggera flessione del vostro umore e un piccolo peggioramento della vostra condizione psico-fisica. Risentirete dell’entrata della nuova stagione, non vi sentirete al massimo e a la vostra grande autostima subirà qualche colpo. Ma c’è l’amore a consolarvi. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Vergine Amici della Vergine, è ufficialmente l’ultimo giorno d’estate e la Luna ha deciso di farvelo godere a pieno. Vivrete una domenica emozionante, all’insegna di risate e passione, anche se avete avuto una nottata un po’ faticosa, ricca di disturbi fisici che non vi hanno fatto riposare a dovere. Il buon umore, però, vi aiuterà a recuperare. Bilancia

Questo è il vostro mese, cari nati della Bilancia. Ottobre non potrà dunque che essere un mese in cui le stelle splenderanno, numerose e lucenti, nel vostro cielo. Non sottovalutate però una certa Luna insidiosa, che in questi primi giorni autunnali potrà darvi qualche fastidio. Per il resto ottimo l’amore, come anche il lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, la vostra stagione sta arrivando insieme a una certa rinascita emotiva, annunciata da Branko già da questa estate. Da ora in poi tutto sarà in discesa, o comunque le stelle favoriranno le vostre imprese. In questa domenica godetevi l’amore, sano e bello, per fare scorta di energie positive.

Sagittario

Amici del Sagittario, il vostro oroscopo di oggi vi invita a guardarvi bene le spalle. Qualcuno sta cercando di farvi le scarpe o di rovinarvi la reputazione per invidia, quindi non fatevi trovare impreparati nel momento dell’attacco. Con le vostre frecce, quando siete ben equipaggiati, sapete difendervi bene.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in opposizione a Saturno non vi favorirà particolarmente. Anzi, da oggi inizia il vostro autunno un po’ agitato e ansioso. Sarete carichi in ufficio e a casa, con le varie attività quotidiane che riprenderanno ad occuparvi tutta la giornata e a lasciarvi poco spazio per lo svago.

Acquario

Cari Acquario, c’è un bellissimo campo davanti a voi che attende di essere seminato e coltivato. Il sole dell’estate, anche se non più caldo nel cielo di tutti, lo resterà invece nel vostro, così che quando arriverà il mese dello Scorpione sarete preparati.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, dovete fare più attenzione alla vostra salute e forma fisica. Ultimamente non riuscite a non prendere in mano la forchetta per più di due ore, ma state pagando cari gli stravizi. Rimettetevi in sesto sotto questo profilo.

