Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni mattina milioni di italiani cercano l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette in mostra quando è ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 22 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Sarà una giornata un po’ sottotono quella di oggi, 22 settembre 2019, per i nati sotto il segno dell’Ariete. C’è qualcosa che non va in questo periodo e ve ne siete accorti. Sopratutto per quanto riguarda il lavoro. Cosa fare? Semplice: cercate tranquillità ed evitate i conflitti di qualsiasi tipo. Relax assoluto almeno per qualche ora. Il periodo negativo presto verrà superato. State tranquilli.

TORO

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox per i Toro parla di amore. Una persona sarà destinataria delle tue emozioni: che sia un partner fisso o una nuova fiamma. Ci sono stelle importanti per tutti i Toro, opportunità in vista per fare qualcosa di nuovo in campo sentimentale, ma non solo. Una giornata che quindi si preannuncia molto positiva, ma non cullatevi troppo sugli allori.

GEMELLI

Per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno voglia di innamorarsi, la giornata di oggi potrebbe riservare un’emozione in più. Potrebbero verificarsi incontri piacevoli come non accadeva da tempo. Forse troppo tempo. Perché non approfittarne? Buone notizie sul lavoro, ma “solo” da lunedì.

CANCRO

La settimana che si sta chiudendo oggi è stata molto pesante per i Cancro. Finalmente però, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la situazione è migliorata. La vera svolta è prevista per domani, ma oggi non ci sarà tanto da lamentarsi: prende il via infatti un periodo di recupero che proseguirà anche ad ottobre. Attenzione: non metterti contro gli altri, piuttosto ricerca l’equilibrio anche se devi fare i conti con qualche persona che vuole minare le tue certezze.

Il segno fortunato del 22 settembre 2019

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 settembre, è sicuramente quello del Cancro che dopo un periodo no è pronto a riprendersi quello che è stato perso. Buona giornata anche per i Toro: sopratutto per quanto riguarda l’amore.

