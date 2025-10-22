Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:21
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, sarete energici e motivati a intraprendere azioni decisive. Lavoro? Le vostre proposte hanno buone possibilità di avere successo, ma non fatevi condizionare dalla fretta.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di trovare un equilibrio in una giornata piena di impegni, dovrete concedervi piccole pause per non finire stressati.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi invitano a interagire, socializzare. Nella sfera amorosa, dialoghi genuini potranno fugare incertezze e rafforzare i legami. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre proposte innovative susciteranno un forte interesse.

Cancro

Cari Cancro, la vostra sensibilità e intuizione sono accentuate. Piccole cure e gesti affettuosi potranno accorciare la distanza che si era creata per troppa freddezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), vi caratterizzerà un forte dinamismo e desiderio di farsi notare. La serata promette gioia ed energia.

Vergine

Cari Vergine, il cielo incoraggia l’approccio pratico e preciso. A livello amoroso, piccoli gesti premurosi potranno rafforzare il legame con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, sul versante lavorativo una conversazione con un collega o un superiore potrà aprire nuove opportunità. Serate ideali per attività artistiche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra emotività sarà intensa. Sul piano amoroso, passioni e complicità potranno arricchire il vostro rapporto.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete spinti da un forte desiderio di avventura. A livello lavorativo, affrontate le sfide con fiducia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la responsabilità sarà al centro delle vostre azioni, ma le stelle consigliano anche momenti di relax. In campo amoroso, apertura e sincerità potranno consolidare le relazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), creatività e originalità saranno al centro dell’attenzione. La giornata sarà favorevole anche per stabilire contatti sociali e collaborazioni produttive.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e percezione orientano le vostre decisioni. Nelle relazioni amorose, sentimenti intensi potranno fortificare la connessione con chi amate.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
