Ultimo aggiornamento ore 12:22
Gambino
Telese
Mentana
Revelli
Stille
Urbinati
Dimassi
Cavalli
Antonellis
Serafini
Bocca
Sabelli Fioretti
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 22 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte stimola la tua energia, ma evita tensioni inutili. Ottimo momento per chiarire malintesi con colleghi o amici. In amore, attenzione a parole troppo brusche: un gesto dolce vale più di mille spiegazioni. Fortuna in piccoli investimenti o spese quotidiane.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Luna favorevole ti rende sensibile e intuitivo. Possibili novità in ambito lavorativo: ascolta consigli, ma decidi con calma. In amore, la stabilità è importante: dialoga con il partner per rafforzare l’intesa. Ottimo momento per rimettere in ordine casa o vita quotidiana.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio accelera le tue idee: comunica, proponi, pianifica. Le giornate creative portano soddisfazioni. In amore, incontri piacevoli o messaggi inattesi ti regalano sorrisi. Attenzione solo a non disperdere energie su troppi fronti.

Cancro

Cari Cancro, Venere ti dona sensibilità e dolcezza. Momento ideale per rafforzare rapporti familiari o sentimentali. Sul lavoro, un progetto potrebbe finalmente trovare riconoscimento. Piccoli viaggi o spostamenti favoriti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 novembre 2025), Sole e Marte ti danno carisma e voglia di emergere. Giornata positiva per affermare progetti o responsabilità. In amore, il partner apprezza la tua attenzione e il tuo calore. Fortuna nel sociale: contatti, inviti, relazioni nuove.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata di organizzazione e precisione: utile per sistemare questioni rimaste aperte. In amore, evita critiche eccessive, prediligi comprensione. Piccoli successi professionali possono aprire opportunità future.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata armoniosa: favoriti incontri, trattative, attività culturali. In amore, dialogo chiaro e sincero rafforza legami. Buone intuizioni per finanze e investimenti. Energia mentale al top: sfrutta il momento per studi o aggiornamenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione e determinazione ti guidano: ottimo per risolvere conflitti e prendere decisioni importanti. In amore, passioni intense ma equilibrate. Sul lavoro, attenzione a non lasciarti trascinare da emozioni negative.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola entusiasmo e curiosità: giornata adatta a nuove esperienze o iniziative. In amore, la voglia di libertà va armonizzata con chi ti è vicino. Ottime idee in campo professionale o creativo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti rende determinato e concentrato. Buon momento per consolidare progetti e prendere decisioni strategiche. In amore, pazienza e costanza ripagano. Fortuna con attività concrete e affari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 novembre 2025), Urano stimola originalità e intuizione: idee fuori dal comune possono sorprendere positivamente. In amore, relazioni nuove o sorprese con il partner. Ottime energie per apprendere, viaggiare o pianificare innovazioni.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e fantasia in aumento: segui l’intuizione, ma mantieni i piedi per terra. In amore, romanticismo e comprensione rafforzano rapporti. Sul lavoro, creatività e empatia aprono nuove possibilità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
