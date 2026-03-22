Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona coraggio, ma oggi il cielo invita a moderare l’impulsività. Nel lavoro è importante ponderare le decisioni, anche se siete tentati di agire subito. In amore le emozioni sono forti: una parola gentile o una conversazione sincera può cambiare l’atmosfera.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e favorisce la concretezza. Nel lavoro una questione pratica può finalmente risolversi. In amore le coppie riscoprono armonia, mentre i single potrebbero essere attratti da qualcuno di affidabile e stimolante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace. Oggi potreste essere coinvolti in discussioni interessanti o ricevere una notizia inaspettata. Nel lavoro cercate di non disperdere energie. In amore c’è bisogno di chiarezza: meglio spiegare i propri sentimenti senza esitazioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica emozioni e sensibilità. In amore momenti profondi e confidenze possono rafforzare i legami. Nel lavoro, attenzione alle tensioni: non tutto riguarda voi, quindi scegliete di concentrarvi solo su ciò che conta davvero.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 marzo 2026), il Sole vi regala energia e autostima. Nel lavoro qualcuno potrebbe notare le vostre capacità. In amore la passione è intensa, ma evitate discussioni per motivi futili: a volte basta ascoltare per risolvere.

Vergine

Cari Vergine, Saturno porta disciplina e precisione. Oggi è il momento di chiudere questioni rimaste aperte. Nel lavoro la vostra efficienza sarà premiata. In amore cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio all’improvvisazione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio e armonia. In amore un chiarimento può portare maggiore serenità. Nel lavoro la diplomazia è la vostra migliore alleata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intensità e intuizione. Oggi percepite molto più di quanto viene detto a parole. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi decisiva. In amore, emozioni forti accompagnano ogni gesto: non reprimetele.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola curiosità e desiderio di cambiamento. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità. In amore cercate spontaneità e sincerità: questo rende i rapporti più vivi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno sostiene determinazione e costanza. Nel lavoro piccoli progressi oggi sono fondamentali. In amore attenzione a non trascurare chi vi è vicino: un gesto d’affetto può fare molto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 marzo 2026), Urano porta idee innovative. Nel lavoro una soluzione originale può risolvere un problema. In amore serve maggiore concretezza: i gesti contano più delle parole.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e sogni. Oggi è il momento di ascoltare l’intuito. Nel lavoro le intuizioni creative saranno preziose. In amore le emozioni sono profonde e sincere.