Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna vi osserva con occhio vigile e vi invita alla prudenza. Siete impetuosi, figli di Marte, ma oggi è la diplomazia la vostra arma vincente. In amore evitate parole taglienti: chi vi ama ha bisogno di conferme, non di sfide. Nel lavoro si muove qualcosa dietro le quinte, un progetto prende forma lentamente. Serata migliore del mattino.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accarezza con dolcezza. È una giornata fertile per i sentimenti: chi è solo potrebbe sentire un richiamo inatteso. Le coppie parlano di futuro. Nel lavoro la vostra concretezza vi salva da errori altrui. Attenzione solo a una spesa imprevista nel pomeriggio.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti ma inquieti. Troppe idee insieme rischiano di confondervi. Oggi dovete scegliere una direzione. In amore siete affascinanti, ma un po’ distratti. Una telefonata riaccende una speranza. Serata vivace.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è vostra alleata e amplifica emozioni e intuizioni. Sentite tutto, forse troppo. In amore cercate protezione e dolcezza. Sul lavoro è il momento di far valere un diritto. Giornata intensa, ma positiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 febbraio 2026), il Sole vi sostiene, vi rende fieri e carismatici. Oggi potete ottenere consenso. In amore c’è passione, ma anche un piccolo orgoglio da mettere da parte. Nel lavoro qualcuno vi osserva: fatevi trovare pronti.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi chiede disciplina, ma voi non ne siete mai privi. Oggi però lasciate spazio anche al cuore. In amore serve meno analisi e più spontaneità. Nel lavoro firmate solo ciò che avete letto con attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi dona fascino e armonia. È giornata di chiarimenti e riconciliazioni. Nel lavoro si apre un dialogo importante. Attenzione solo alla stanchezza fisica nel tardo pomeriggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende profondi e magnetici. Oggi siete irresistibili, ma anche molto esigenti. In amore non mettete alla prova chi vi sta vicino. Ottime intuizioni professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. È giornata di progetti e sogni concreti. In amore desiderate libertà ma anche verità. Buone notizie in arrivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi protegge nelle questioni pratiche. Oggi potete risolvere un problema economico. In amore però serve più calore. Serata rasserenante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 febbraio 2026), Urano porta novità improvvise. Una sorpresa cambia i programmi della giornata. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’istinto.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende ispirati. È giornata romantica, ideale per dichiarazioni o chiarimenti. Nel lavoro fidatevi di un’intuizione: non sbaglierete.