Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna vi osserva con occhio vigile e vi invita alla prudenza. Siete impetuosi, figli di Marte, ma oggi è la diplomazia la vostra arma vincente. In amore evitate parole taglienti: chi vi ama ha bisogno di conferme, non di sfide. Nel lavoro si muove qualcosa dietro le quinte, un progetto prende forma lentamente. Serata migliore del mattino.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accarezza con dolcezza. È una giornata fertile per i sentimenti: chi è solo potrebbe sentire un richiamo inatteso. Le coppie parlano di futuro. Nel lavoro la vostra concretezza vi salva da errori altrui. Attenzione solo a una spesa imprevista nel pomeriggio.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti ma inquieti. Troppe idee insieme rischiano di confondervi. Oggi dovete scegliere una direzione. In amore siete affascinanti, ma un po’ distratti. Una telefonata riaccende una speranza. Serata vivace.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è vostra alleata e amplifica emozioni e intuizioni. Sentite tutto, forse troppo. In amore cercate protezione e dolcezza. Sul lavoro è il momento di far valere un diritto. Giornata intensa, ma positiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 febbraio 2026), il Sole vi sostiene, vi rende fieri e carismatici. Oggi potete ottenere consenso. In amore c’è passione, ma anche un piccolo orgoglio da mettere da parte. Nel lavoro qualcuno vi osserva: fatevi trovare pronti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi chiede disciplina, ma voi non ne siete mai privi. Oggi però lasciate spazio anche al cuore. In amore serve meno analisi e più spontaneità. Nel lavoro firmate solo ciò che avete letto con attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi dona fascino e armonia. È giornata di chiarimenti e riconciliazioni. Nel lavoro si apre un dialogo importante. Attenzione solo alla stanchezza fisica nel tardo pomeriggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende profondi e magnetici. Oggi siete irresistibili, ma anche molto esigenti. In amore non mettete alla prova chi vi sta vicino. Ottime intuizioni professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. È giornata di progetti e sogni concreti. In amore desiderate libertà ma anche verità. Buone notizie in arrivo.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi protegge nelle questioni pratiche. Oggi potete risolvere un problema economico. In amore però serve più calore. Serata rasserenante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 febbraio 2026), Urano porta novità improvvise. Una sorpresa cambia i programmi della giornata. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’istinto.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende ispirati. È giornata romantica, ideale per dichiarazioni o chiarimenti. Nel lavoro fidatevi di un’intuizione: non sbaglierete.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 23 febbraio al 1 marzo 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 22 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 febbraio 2026
Ricerca