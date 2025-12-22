Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, recuperi energia. Le stelle ti invitano a essere più riflessivo, meno impulsivo. In amore chiarimenti utili. Nel lavoro evita scontri diretti. Serata migliore della mattina.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile. Ti senti più centrato. In amore desiderio di certezze. Sul lavoro meglio consolidare che rischiare. Buona forma fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo vivace. Le parole sono la tua forza oggi. In amore torna la leggerezza. Nel lavoro incontri e scambi favoriti. Ottimo momento per muoverti.

Cancro

Cari Cancro, giornata protetta. Le stelle ti aiutano a lasciar andare una preoccupazione. In amore più serenità. Nel lavoro affidati a una persona di fiducia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), attenzione all’orgoglio. Non tutto va controllato. In amore serve più ascolto. Nel lavoro una critica può rivelarsi utile. Giornata di crescita.

Vergine

Cari Vergine, giornata organizzativa. Mente lucida, ma cuore un po’ chiuso. In amore apriti di più. Sul lavoro precisione e metodo ti premiano.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo favorevole. Le stelle riportano entusiasmo. In amore belle sensazioni. Nel lavoro puoi mediare una situazione delicata con successo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni forti. In amore intensità e profondità. Nel lavoro una decisione importante si avvicina. Fidati di te.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di futuro. Ottimo momento per pianificare. In amore chiarezza necessaria. Nel lavoro nuove idee. Energia positiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata di conferme. Stai andando nella direzione giusta. In amore meno rigidità. Nel lavoro riconoscimenti in arrivo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), creatività alta. Idee originali, ma servono basi solide. In amore desiderio di libertà. Nel lavoro attenzione ai dettagli.

Pesci

Cari Pesci, giornata romantica. Sei più ispirato. In amore emozioni sincere. Nel lavoro segui il flusso. Serata piacevole.